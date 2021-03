El rodaje del proyecto que Pedro Almodóvar se trae entre manos, La piel que habito, ha finalizado este viernes, tal y como informa la productora de los hermanos Almodóvar, El deseo.

En un comunicado, la productora señala que la película se estrenará en septiembre. Aunque el comunicado no lo dice, es de esperar que Almodóvar intente llevar su nueva película, que cuenta con Antonio Banderas y Elena Anaya en sus papeles principales, a alguno de los grandes festivales de cine. Volver y Los abrazos rotos, sus últimas películas, concursaron en la Sección Oficial de Cannes.

"Mis películas siempre han sido difíciles de clasificar en cuanto a género, porque suelo mezclar varios, y cuando hay uno que predomina no respeto todas las reglas", asegura el cineasta manchego en palabras recogidas por el comunicado.

"He terminado de rodar La piel que habito y me hallo en plena postproducción. Ahora que ya la he visto, creo que la película es un intenso drama que a veces se inclina por el noir, a veces por la ciencia ficción, y otras por el terror", apostilla.

"A mí no me parece ni de terror, no me parece nada fuerte", decía en agosto el director manchego a TVE, que participa en la película.