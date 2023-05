La cognición de los animales es, sin duda, es un tema bien complejo, que aborda interrogantes sobre la inteligencia y los procesos mentales de las especies; desde la memoria hasta el aprendizaje, pasando por la toma de decisiones o la resolución de problemas. En El Cazador de Cerebros hemos querido explorar todas estas habilidades tan sorprendentes visitando algunos de los centros punteros de Viena y Tenerife, donde hemos descubierto destrezas fascinantes de algunas especies:

Como nos cuenta Antonio Osuna , el desarrollo de este lenguaje tan complejo no se entiende sin la capacidad social de las orcas, ya que se comunican y se organizan como una sociedad. Además, se ha demostrado que tienen distintos dialectos según su zona geográfica, lo que ha generado una barrera lingüística en aquellas que no han convivido en el mismo grupo.

Las cacatúas usan herramientas y pueden hacer combinaciones entre ellas

En el Goffin Lab del Messerli Institute of Research han descubierto algo increíble: hay que vigilar qué dejan cerca de las cacatúas durante los experimentos, en especial con el alfa de su grupo, Fígaro. Durante una prueba con herramientas, a la investigadora que dirigía el estudio se le cayó al suelo, y cuando fue a recuperarla, Fígaro ya había encontrado otra solución, fabricar la suya propia con la silla que tenía delante. Desde entonces, cuando no tiene instrumentales a su disposición, los confecciona con el asiento. Esta cacatúa es brillante a nivel cognitivo, y como nos comentaba Antonio Osuna, en todos sus experimentos ha sabido encontrar la solución en su primera oportunidad, siempre de forma muy creativa e incluso recurriendo a alternativas que los científicos no esperaban. Lo más destacado no es que sea capaz de utilizarlas, sino que también sabe combinarlas entre ellas para obtener un resultado determinado.

