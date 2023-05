"Una de cada cuatro personas en España ha consumido hipnosedantes con o sin receta a lo largo de 2022", explica Proyecto Hombre Valencia en el espacio Adicciones de Radio 5. "Según el Ministerio de Sanidad, 713.000 personas entre 15 y 64 años han empezado a consumir estas sustancias en el último año. Somos los primeros consumidores por cápita de hipnosedantes en el mundo”.

"En un principio se pensó que los hipnosedantes no daban síntomas de abstinencia y que por lo tanto eran seguros. Luego se ha comprobado que sí que pueden generar abstinencia por su alta capacidad adictiva. Los riesgos se multiplican con los engaños, como el de que al ser un medicamento no es peligroso y que como se compra en la farmacia no actúa como una droga", advierten.

Cada vez se consumen más "En España, la horquilla de edad de quienes consumen hipnosedantes se está ampliando cada vez más. Sigue siendo mayor por encima de los 55 años, pero está expandiéndose hacia edades más tempranas, consolidándose en la franja de 40 a 55 años". Aunque señalan que "entre los adolescentes crece el consumo al estar normalizando la presencia de estos fármacos en los botiquines de las casas". "En general, el consumo es mayor entre las mujeres, pero también está creciendo entre los hombres. La diferencia de consumo entre hombres y mujeres va disminuyendo drásticamente y es todavía menor según baja la edad. La diferencia entre el consumo de hombres y mujeres es de nueve puntos en la población entre 55 a 64 años y sólo de tres puntos en la población de entre 15 a 24 años".

"No sobremedicar" "No ofrecer de forma rutinaria medicación antidepresiva como primera línea de tratamiento para depresiones menos graves", es el mensaje que dan desde el Instituto Nacional para la Excelencia en la Salud y la Atención (NICE). Desde la entidad dedicada a la prevención y tratamiento de adicciones valoran positivamente las palabras del NICE que inciden en la necesidad de "no sobremedicar los síntomas de malestar emocional". "También se ha simplificado la clasificación de la depresión, pasando de cuatro tipos a dos. Los tres primeros niveles menos graves pasan a denominarse depresión menos grave y se mantienen las características para la depresión grave", explica Proyecto Hombre Valencia.

Seis advertencias sobre los antidepresivos Recogen en el espacio Adicciones de Radio 5 seis ideas sobre los antidepresivos del catedrático de Psicología Antonio Cano: "Los antidepresivos reducen la tristeza, pero no dan la felicidad". "El problema de los antidepresivos es que bloquean las emociones, pero no cambian los pensamientos ni la conducta". "Los antidepresivos te separan de la realidad y lo hacen más cuanto más largo es el tiempo en el que se toman". "Los antidepresivos aíslan a la persona de las emociones". "No sólo amortiguan la tristeza, también la alegría, la ilusión, el placer, por lo que se genera una distancia con las vivencias del entorno y un progresivo aislamiento". "Las causas de la depresión se mantienen si sólo se recurre a los fármacos, lo que obliga a estar en una constante medicación". Sobre los hipnosedantes señala que incorporarlos "a nuestra vida no es baladí" y añade que "es muy importante que se recete en las dosis adecuadas y tras un diagnóstico seguro". Lamenta que "sólo un 20% de estas personas ha estado bien diagnosticadas". "Dos tercios de los casos de ansiedad y depresión se atienden en la atención primaria con el poco tiempo del que disponen los profesionales para cada paciente".

La información, fundamental "Además de diagnosticar bien, hay que informar", destacan desde Proyecto Hombre Valencia. "Sin explicarle al paciente que tiene que hacer con el antidepresivo para mejorar, éste es una bomba, y acompañarle en ese cambio de hábitos que debe de realizar para superar realmente la enfermedad. Sino el tratamiento tenderá a perpetuarse y se creará un nuevo y grave problema: la adicción".

La retirada y el cambio "Lo importante es hacer la retirada de espacio en función de la tolerancia para que no haya un rebote de los síntomas", según Miguel Vázquez, farmacéutico del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera. "También es importante saber que al cambiar un medicamento por otro, puede conllevar que se sumen los efectos secundarios de ambos".