Si en el anterior programa Jordi Cruz recreó el vestuario de Blanca Paloma, la representante de España, en su puesta en escena en Liverpool 2023, ahora ha tenido la oportunidad de conocer a su doble. El presentador del Liverpool Calling: The Pichoneta Edition ha encontrado una imagen de su adolescencia en la que se parece a uno de los representantes de Eurovisión 2023. ¿De qué país será?

Durante la entrevista al vocalista de Joker Out, Bojan Cvjetićanin, el catalán mostró una imagen donde le vemos junto a un ordenador. Aquella foto recordó al Jordi que presentaba el espacio Art Attack, en el que aprendías a hacer manualidades. El presentador del Liverpool Calling le ha comentado al representante de Eslovenia que se encuentra un cierto parecido con él en su juventud. "Así te verás cuando tengas 46 años", le ha dicho.

Además de la similitud con Jordi Cruz, el artista esloveno ha comentado que tiene otro parecido por la red. Resulta que tanto él como sus padres han descubierto su verdadero doble. Bojan ha mostrado en el Liverpool Calling la fotografía que lo confirma. En la imagen, aparece un joven que está estudiando física en California en el año 1977. Ante el hallazgo, los presentadores del espacio se han quedado perplejos y Cruz no ha dudado en decir que si viaje en el tiempo que diga quién va a ser el ganador o ganadora de la 67º edición del Festival de la Canción. "No os voy a decir, pero va a ganar una canción muy buena" ha respondido Bojan.

A pesar de no mojarse, Bojan ha dejado claro quién es su candidatura number one. "Blanca Paloma me puso los pelos de punta cuando la vi actuar en la preparty de Barcelona". Junto a la representante española, la francesa La Zarra, el italiano Marco Mengoni como el finlandés Käärijä con el que guarda una bonita amistad, son sus favoritos de la edición de la cuna de The Beatles.