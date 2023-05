Programación: ¿Qué ver hoy en televisión? Sábado 6 de mayo

Televisión Española te trae una programación de lo más especial para el sábado 6 de mayo. A partir de las 11:00 horas conecta con La 1 y RTVE Play para no perderte nada de uno de los grandes eventos del año: la coronación de Carlos III como monarca de Reino Unido. RTVE retransmitirá en directo este acontecimiento con un Telediario Especial encabezado por Carlos Franganillo y Anna Bosch con un Telediario Especial. Por la tarde disfruta del mejor cine con Los tramposos, en Cine de barrio, y Call me by your name, en El cine de La 2. Y por la noche, tienes una cita con la final de la Copa del Rey de fútbol entre Real Madrid y Osasuna.

Coronación Carlos III RTVE emite una programación especial con motivo de la coronación de Carlos III. A partir de las 11:00 horas sigue en directo en RTVE Play desde la Abadía de Westminster de Londres, el gran evento de importancia mundial al que acudirán más de 2000 personas. La programación especial para informar de todos los detalles de la entronización, 70 años después de la que protagonizó la reina Isabel II en 1953, empezará con el Informativo Especial en La 1 y Canal 24 Horas. Documentos TV Rey Carlos III El Príncipe Carlos ha estado años esperando pacientemente para ocupar el lugar al que había sido llamado, el de Rey. ¿Cómo lo compaginará?... Ver documental Carlos Franganillo y Anna Bosch retransmitirán los actos oficiales con el apoyo del dispositivo desplegado en Londres: Lara Siscar, presentadora del TD Fin de Semana; Diego Arizpeleta, corresponsal de RTVE en Londres; y Silvia Guerra, María Moreno y el responsable de información sobre Casa Real Alejandro Riego como enviados especiales. Además, en la web de RTVE podrás seguir minuto a minuto toda la información de esta jornada. Y en RTVE Play lso espectadores podrán disfrutar de una colección sobre la familia Windsor, con documentales y la película The Queen.

Los tramposos (1959) Paco y Virgilio son dos golfos madrileños que viven del timo en todas sus variantes: desde el timo de la "estampita" al "tocomocho". En cambio, Julita, la hermana de Paco, y Katy, su mejor amiga, viven honradamente trabajando como mecanógrafas en una agencia de viajes. Como la policía les sigue la pista, son cada vez más frecuentes sus visitas a la comisaría y sus estancias en la prisión de Carabanchel. Dirigida por Pedro Lazaga, con guion de José Luis Dibildos, esta comedia española es todo un clásico del cine. Además, está protagonizada por un reparto estelar: Tony Leblanc, Concha Velasco, Antonio Ozores, Laura Valenzuela, Juan Calvo, Antonio Riquelme, José Luis López Vázquez, Manolo Gómez Bur, Jesús Puente y José María Tasso, entre otros. Los tramposos, disponible en RTVE Play desde las 19:40 horas hasta el 24 de abril de 2025.

Final de la Copa del Rey: Real Madrid - Osasuna Real Madrid-Osasuna: vive la inédita final de la Copa del Rey en RTVE. Este sábado se decide el ganador del torneo más emocionante del calendario de fútbol en la liga española. Será en el Estadio La Cartuja de Sevilla y se podrá seguir en directo en La 1, RNE, RTVE Play y RTVE.es, en una final inédita en la historia del trofeo entre dos clubes centenarios. Los blancos disputan su 40.ª final, la primera desde hace nueve años, mientras que los rojillos se enfrentan a la segunda final de su historia. Horario y dónde ver en TV gratis la final de Copa del Rey entre Real Madrid y Osasuna RTVE.es La cobertura del duelo arranca a las 21:30 horas, media hora antes del partido, para conocer la última hora de los dos rivales en un previo completo de detalles y presentado por Arsenio Cañada y Lara Garandillas. Y a las 22:00 horas, el balón empezará a rodar en el campo de juego hasta que saber el vencedor, con a narración de Antonio Muelas, Juanma Sánchez y Ramón Hernández y los comentarios de Emilio Amavisca y Onésimo Sánchez.

Call me by your name (2017) Elio Perlman (Timothée Chalamet) es un joven de 17 años que pasa el cálido y soleado verano de 1983 en la casa de campo de sus padres en el norte de Italia. Se pasa el tiempo holgazaneando, escuchando música, leyendo libros y nadando hasta que un día el nuevo ayudante americano de su padre llega a la gran villa. Oliver (Armie Hammer) es encantador y, como Elio, tiene raíces judías; también es joven, seguro de sí mismo y atractivo. Al principio Elio se muestra algo frío y distante hacia el joven, pero pronto ambos empiezan a salir juntos de excursión y, conforme el verano avanza, la atracción mutua de la pareja se hace más intensa. 5 películas que te encantarán si te gustó 'Call me by your name' y debes ver RTVE.es Película italiana dirigida por Luca Guadagnino, con guion de James Ivory y basada en la novela de André Aciman. Un drama romántico que trata la homosexualidad en la década de los años 80 que se alzó con el Oscar a mejor guion adaptado, quedó como segunda finalista en el Festival de Toronto y obtuvo tres nominaciones a los Globos de Oro. Call me by your name, a las 22:04 horas en La 2.