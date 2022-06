En un lugar idílico, sumido en la pausa que solo da el verano, en mitad de unas vacaciones en las que es posible toma espacio consigo mismo, repensarse y descubrirse. Call me by your name (2017), llega este sábado a La 2, dentro de la programación especial con motivo de la celebración del Orgullo LGTBIQ+, una cita imprescindible dentro de la filmografia que aborda la identidad sexual, en este caso la de un chico gay, que podrá verse en abierto este 25 de junio a las 22.00h.

La cinta, dirigida por Timothée Chalamet, es un delicioso retrato sobre el despertar sexual de un joven en el contexto de la Italia rural de la década de 1980. Call me by your name es la historia de Elio Perlman, un niño judío que pasa el verano con su familia en un pueblo del norte de Italia. El Sr. Perlman está allí para continuar con sus estudios arqueológicos. Ha invitado a Oliver, un estudiante graduado interpretado por Armie Hammer, a vivir con la familia en su casa de verano y ayudarlo con su trabajo. Como resultado, Elio y Oliver se embarcan en un romántico verano de aventuras y autodescubrimiento.

Oportunidad única para disfrutar de esta joya del cine reciente, ganadora de un Bafta y el Oscar al Mejor guion original. Aunque se especuló durante un tiempo sobre una posible secuela, finalmente esta fue descartada. Sin embargo, si esta película te gusta, existen muchos otros títulos igual de luminosos y efectivos que van a enamorarte. A continuación, repasamos algunos de ellos.

Verano del 85 (2020) François Ozon nos devuelve al verano del 85 en obra luminosa llena de sol y nostalgia entre “Call Me By Your Name” y el cine de Éric Rohmer. Alexis, a punto de cumplir 16 años, casi se ahoga al volcar su barco en la costa de Normandía. David, de 18 años, le salva heroicamente. Alexis acaba de conocer al amigo de sus sueños. Pero ¿durará ese sueño más de un verano?

Un amor de verano (2015) Delicada, profunda. Mezcla la pasión del amor, con la ideología política del acto que supone defender tu propia identidad. En París, en 1971. Delphine conoce a Carole. La primera, hija de campesinos, se muda a la capital para alcanzar la independencia económica y ser dueña de su propia vida. La segunda tiene novio y vive felizmente los comienzos del movimiento feminista. A Delphine, misteriosa y reservada, le gustan las mujeres. Carole ni se plantea esa posibilidad. De su encuentro surge una historia de amor que desequilibrará sus vidas al tropezar con la realidad.

La vida de Adele (2013) La teen movie que rodaría John Cassavetes así como la más indiscutible Palma de Oro de los últimos años. Una fulgurante lectura de las relaciones amorosas en la adolescencia que adapta la conocida novela gráfica "Blue", de Julie Maroh A sus 15 años, Adèle no tiene dudas de que una chica debe salir con chicos. Su vida cambiará para siempre cuando conozca a Emma, una joven de pelo azul, que le descubrirá lo que es el deseo, y el camino hacia la madurez. Así, Adèle crecerá, se buscará a sí misma, se perderá y se reencontrará... y todo ello bajo la atenta mirada de los que le rodean. Puedes disfrutar de esta película, gratis, en RTVE Play. Somos cine La vida de Adèle Ver película

Moffie (2019) Calificada como “una obra maestra” por la prestigiosa publicación Variety, "Moffie" es la nueva película de los oscarizados productores de "Ida". Presentada en la última edición del Festival de Venecia, la nueva película de Oliver Hermanus está basada en las memorias de André Carl van der Merwe, un conocido autor que narra su experiencia como recluta en el servicio militar en Sudáfrica a principios de la década de los 80, en pleno Apartheid y siendo gay. La Guerra de la Frontera entre África del Sudoeste (actual Namibia) y Angola llevó a muchos sudafricanos jóvenes y blancos a luchar en la zona fronteriza. "Moffie” nos aproxima a la historia de un joven de 18 años que se enrola en el ejercito donde es sometido a un brutal entrenamiento y donde palpa, desde su ocultamiento, las formas más crueles de racismo, brutalidad y homofobia. Asimismo ilustra cómo el servicio militar inculcó la ideología de la supremacía blanca y la intolerancia racial a cientos de miles de jóvenes, que apenas alcanzaban los dieciocho años de edad. También la necesidad de eliminar la homosexualidad de la sociedad sudafricana.