La 2 celebra el Orgullo con el mejor cine

Con motivo del Orgullo LGTB+ (28 de junio), La 2 dedicará sus noches de cine de los sábados durante el próximo mes a las mejores películas con las que, en los últimos tiempos, el cine ha retratado la diversidad. Será en ‘El cine de La 2’ (22:00 horas) con las cintas ‘Retrato de una mujer en llamas’, historia de amor entre dos mujeres en la Francia del siglo XVIII; ‘Girl’, la lucha de una chica de 15 años nacida en un cuerpo de niño; ‘Call me by your name’, un sensual romance en la Italia de los 80; y ‘El repostero de Berlín’, que introduce también temas como la diferencia de culturas y costumbres.

El ciclo comienza con ‘Retrato de una mujer en llamas’, el sábado 4 de junio: una historia que nos traslada a la Bretaña francesa del siglo XVIII, en la que dos mujeres viven su historia de amor. Céline Sciamma dirige esta cinta, ganadora a mejor guion en Cannes. Una fábula romántica que habla de amor, pero también de liberación femenina, de la mano de las actrices Adèle Haenel y Noémie Merlant.

05.17 min 'Retrato de una mujer en llamas'

El sábado 18 se emitirá ‘Girl’, la historia de Lara, una adolescente de 15 años nacida en el cuerpo de un niño que sueña con convertirse en bailarina. Es la ópera prima del director belga Lukas Dhont, que habla sobre la danza, la transformación y la identidad. La película obtuvo el premio FIPRESCI, la cámara de oro a la mejor ópera prima y el premio al mejor actor en la sección ‘Un certain regard’ para Victor Polster en el Festival de Cannes de 2018 y se presentó en España en el Festival de San Sebastián.

04.56 min Lara es una adolescente de 15 años nacida en el cuerpo de un niño que sueña con convertirse en bailarina en "Girl", la ópera prima del director belga Lukas Dhont, que habla sobre la danza, la transformación y la identidad. La película obtuvo el premio FIPRESCI, la cámara de oro a la mejor ópera prima y el premio al mejor actor en la sección "Un certain regard" para Victor Polster en el pasado Festival de Cannes y ha sido presentado en España en el Festival de San Sebastián.

El sábado 25 será el turno de ‘Call me by your name’, la película de Luca Guadagnino nominada a cuatro Oscar, incluido el de mejor película. Un cuento sensual y trascendental sobre el primer amor. Ambientada en el norte de Italia en 1983, cuenta la relación entre Elio Perlman (Timothée Chamalet), un joven precoz de 17 años que pasa el verano en una villa familiar con Oliver (Armie Hammer), un atractivo estudiante americano de 24 años.

Cultura en Rtve.es 'Call me by your name', la película más sensual del año 'Call me by your name', la película más sensual del año... Ver ahora 'Call me by your name', la película más sensual del año

Por último, en El cine de La 2 del sábado 2 de julio se emitirá ‘El repostero de Berlín’, dirigida por Ofir Raul Graizer, una cinta que narra la relación entre Thomas, el dueño de una reconocida pastelería de Berlín y Oren, un ingeniero judío que viaja habitualmente a la ciudad por trabajo. La vida de Thomas da un vuelco con el fallecimiento de Oren y decide viajar a Jerusalén en busca de respuestas en una película que aborda temas como la diferencia de culturas y costumbres.