Una semana después de regalarnos una versión en acústico de "Eaea" en el Eurovision... A Little Bit More, Blanca Paloma nos sorprende con un acústico de "Secreto de Agua", el tema con el que participó en la primera edición del Benidorm Fest. La representante de España en Eurovisión 2023 ha vuelto a participar en el programa especial de la web oficial del certamen donde los participantes de la 67ª edición cantan y versionan temas desde sus estudios, habitaciones u otros lugares especiales para ellos.

La ilicitana ha participado esta tarde en el tercer y último programa de este concierto eurovisivo que se ha emitido, como cada viernes, en el canal oficial de Eurovisión. Para esta ocasión, la cantante y compositora ha optado por cantar una versión en acústico de "Secreto de Agua", el tema con el que compitió en 2022 por representar a España en Eurovisión. Además, la balada es la canción original que pone música a Lucía en la telaraña, la serie documntal que indaga en el asesinato de Lucía Garrido. ¡Mira la actuación completa en RTVE Play!

03.23 min Blanca Paloma canta "Secreto de Agua" en 'Eurovision... A Little Bit More'

Además de Blanca Paloma, en el programa de hoy también han participado Vesna de la República Checa, Riley de Dinamarca, Iru de Georgia, Marco Mengoni de Italia, Alika de Estonia, Pasha Parfeni de Moldavia y Mia Nicolai & Dion Cooper de Países Bajos, entre otros.

Eurovision... A Little Bit More, la serie de conciertos previos al festival

Por segundo año consecutivo, y tras el éxito del 'Eurovision House Party', la web oficial de Eurovisión ha creado este espectáculo de una hora de duración que ha contado con actuaciones exclusivas de los participantes de Liverpool 2023. Durante tres semanas, la generación del 23 presentará versiones reelaboradas o remezcladas de sus entradas de Eurovisión; material original; y versiones de otras canciones del festival o de sus canciones favoritas.

Cada viernes, nuevo concierto de 'Eurovision... A Little Bit More' EBU / UER

La semana pasada fue el turno de los australianos Voyager, las austríacas Teya & Salena, el rumano Theodor Andrei, los irlandeeses Wild Youth, los letonos Sudden Lights, los azerís TuralTuranx, los ucranianos TVORCHI, la británica Mae Muller, los alemanes Lord of the Lost, los croatas Let 3, los sanmarinenses Piqued Jacks, la portuguesa Mimicat, la polaca Blanka, la lituana Monika Linkité, la estona Alika, la armenia Brunette, el griego Victor Vernicos y la sueca Loreen, que volvió a interpretar "Euphoria", el tema con el que ganó Eurovisión 2012.

La representante española fue otra de las invitadas del segundo programa de Eurovision... A Litlle Bit More. La ilicitana nos regaló una versión en acústico de "Eaea", el tema con el que competirá el próximo 13 de mayo por el micrófono de cristal. Como en Lisboa, Blanca Paloma estuvo acompañada a la guitarra por José Pablo Polo, productor musical y coautor del tema.