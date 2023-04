Blanca Paloma nos ha regalado esta noche una nueva interpretación de "Eaea". Tras poner el broche de oro en Londres, la representante española en Liverpool ha participado en el Eurovision... A Little Bit More, un programa especial de la web oficial del certamen donde los participantes de la 67ª edición cantan y versionan sus canciones de cara al festival de mayo desde sus habitaciones, áticos, estudio, salas de estar y jardines, entre otros lugares.

La ganadora del Benidorm Fest ha sido una de las invitadas estrella de este segundo concierto que se ha emitido, como cada viernes, en el canal oficial de Eurovisión. La escenógrafa y cantante nos ha regalado una versión en acústico de "Eaea", el tema con el que competirá el próximo 13 de mayo por el micrófono de cristal. Para la cita de esta noche, la representante española ha optado por la misma versión que cantó en Portugal durante su primera parada internacional. Como en Lisboa, Blanca Paloma ha estado acompañada de José Pablo Polo, productor musical y coautor del tema.

Blanca Paloma canta "Eaea" en 'Eurovision... A Little Bit More'

Además de Blanca Paloma, esta noche también ha participado Mimicat de Portugal, Loreen de Suecia, Mae Muller del Reino Unido y Brunette de Armenia, entre otros.

Eurovision... A Little Bit More , la serie de conciertos previos al festival

Por segundo año consecutivo, y tras el éxito del 'Eurovision House Party', la web oficial de Eurovisión ha creado este espectáculo de una hora de duración que contará conactuaciones exclusivas de los participantes de Liverpool 2023. Durante tres semanas, la generación del 23 presentará versiones reelaboradas o remezcladas de sus entradas de Eurovisión; material original; y versiones de otras canciones del festival o de sus canciones favoritas.

La semana pasada fue el turno de los eslovenos Joker Out, el suizo Remo Forrer, el finlandés Käärijä, los australianos Voyager, el serbio Luke Black, el chipriota Andrew Lambrou, la noruega Alessandra, la islandesa Diljá, la polaca Blanka, el griego Victor Vernicos, el belga Gustaph, los croatas Let 3, los malteses The Busker, las austríacas Teya & Salena, los alemanes Lord of the Lost, los letonos Sudden Lights, la francesa La Zarra y los albaneses Albina & Familja Kelmendi, quienes versionaron la canción ganadora, "My Number One", de Helena Paparizou.

Algunos quisieron de salir de su zona de confort y versionar otros temas, como los eslovenos que cantaron el exitoso "Flowers" de Miley Cyrus; o el suizo que decidió versionar el "She Got Me" de su paisano Luca Hänni (Eurovisión 2019).





Este viernes, además de Chanel, han actuado el británico Sam Ryder, quién ha versionado la canción "De Diepte" de la neerlandesa S10, la griega Amanda y el australiano Sheldon Riley, quién nos ha regalado una versión a piano de "Hold Me Closer" de la sueca Cornelia Jakobs.