Desde que se supo que Tamara Falcó se casa con un vestido de la firma española Sophie et Voilà, la expectación por ver su trabajo crece a medida que se acerca la boda. Todos quieren saber cómo será el vestido de novia de la marquesa de Griñón, pero ya se sabe que será el secreto mejor guardado. La firma, capitaneada por Sofía Arribas y Saioa Goitia, lleva años trabajando el sector nupcial y son habituales de la Barcelona Bridal Fashion Week. Su pequeño backstage está lleno a la bandera y la prensa de moda y del corazon intenta averiguar algo. Lo positivo de Tamara es que genera interés y esto beneficia a esta firma, porque hasta ahora era más conocida fuera que dentro de España. "El 75% de las ventas son fuera, sobre todo mercado americano, japonés, chino y coreano. En España se queda en un 24%", dice Sofía sobre una empresa que hace unos 200 vestidos al año. "Y Tamara es solo una más".

Vestidos desmontables La colección es una belleza, de forma y de estilo. La lluvia es la fuente de inspiración y el punto de partida de una propuesta rotunda, con un claro acento arquitectónico, pero siempre femenina y elegantísima. "Hay muchos vestidos desmontables, para tener un primer momento Lady Di y luego otro más familiar, abrazando a los hermanos o sobrinos". Sofía presume de la versatilidad de los vestidos, que ofrecen varias versiones, pero también de la honestidad con la que están hechos. Hay plumas, pero solo porque se han recogido del suelo; hay corsés, pero no son incómodos ni oprimen; hay pedrería, algo que no suelen utilizar, pero aplicada de forma muy sutil. Barcelona Bridal Week, Coleccion Sophie et voila 2023 La bandera de tejidos está muy estudiada, jugando con las proporciones para obtener distintos acabados, como hacen con el piqué. Usan también el plumetti, pero siempre con un guiño a lo clásico, a lo tradicional. Toda la propuesta está marcada por la contención, sin desmadres de formas ni tejido: aquí lo único que se sobredimensiona es la costura. Ellas beben de la historia y culturas de su tierra, una tierra de genios que nos regaló a Cristóbal Balenciaga y otros que vinieron después, como Fernando Lemoniez o Modesto Lomba. La paleta de color también va muy pensada y varía tímidamente del champagne al blanco impoluto. "El tono champagne nos lo piden más para el segundo vestido. Aquí somos más de blanco roto, pero la clienta asiática quiere blanco absoluto, y volúmenes". Y los vemos, pero sin traicionar el espíritu de la casa. "Jugamos con el tul y lo colocamos en sitios inesperados", revela. Vemos largos, muy largos, y otros midi que contrastan con los vestidos cortos, algunos con claras referencias a los años 60. Está también el sastre clásico en blanco, y una versión sin mangas y falda de tul. Barcelona Bridal Week, Coleccion Sophie et voila 2023

¿Será alguno parecido al de Tamara Falcó? Ninguno de los vestidos del desfile será igual que el que lleve Tamara en su boda, pero sí apreciaremos ese buen hacer, esa obsesión por lo perfecto, ya sea escogiendo el tejido como dibujando el patrón y cosiendo. "No la conocíamos", dice. "Imagino que ella nos conoció a través de los estilistas. Nosotras lo estamos trabajando como un vestido más, todo lo demás no me afecta". En este mundo 'rosa' hay que saber guardar secretos y contar lo mínimo posible. Forma parte del juego.

Todo sobre Sophie et Voilà Los opuestos se atraen y ellas han demostrado que también funcionan si trabajan en equipo. Sofía Arribas es la mitad creativa, la cabeza de la que surgen las ideas que nos hicieron enamorarnos de la marca y sus diseños. Arquitecta de formación, su estilo da forma a su imaginación, que reza buen gusto, como buena amante del arte y de la estética. En la rueda cromática, ella sería el amarillo y Saioa Goitia su violeta, enfrentadas y complementarias al mismo tiempo. Ella es la mitad más lógica, la parte empresarial que hace posible el proyecto que un día decidieron crear juntas. De este equilibrio surgió Sophie et Voilà, una firma de moda nupcial para novias e invitadas con sello bilbaíno, bajo el objetivo de acompañar a cada una de ellas potenciando su estilo propio. Barcelona Bridal Week, Coleccion Sophie et voila 2023 vestido de novia Sophie et Voilà pone en valor la artesanía con sus piezas únicas, siluetas minimalistas y muy femeninas con detalles especiales, mangas abullonadas, transparencias, plumetti, volantes, tejidos drapeados... Las novias que se decantan por esta firma lo hacen por su exclusividad, además de sus diseños elegantes que van a la par que las nuevas tendencias que surgen en la industria de la moda, siempre siendo fiel a su estilo propio.

Una firma sostenible El compromiso con el medio ambiente es uno de los pilares de Sophie et Voilà. Utilizan materiales sostenibles como tejidos reciclados para las colecciones, también se preocupan en enviar las piezas con especial atención en el packaging. El hecho de trabajar sin stock, fabricando solo made to order, evita generar residuos ni piezas sobrantes. "Cada pieza se elabora exclusivamente para su dueña: eso es lujo y es, al mismo tiempo, la verdadera ecología", aseguran en su página web. Todo su equipo trabaja en sus instalaciones de Bilbao, donde se encuentra su atelier, se diseña, se gestiona y se elabora cada producto. De esta manera se ahorran transportes de materiales innecesarios y contaminantes. Barcelona Bridal Week, Coleccion Sophie et voila 2023 cropper

Una nueva línea ready to wear Sophie et Voilà se ha convertido en una de las firmas de moda nupcial más consolidadas, tanto en España como a nivel internacional. Tanto es así, que están preparando nuevos proyectos. El próximo mes de septiembre lanzarán una nueva línea ready to wear, que podrá comprarse tanto en tiendas físicas como en grandes plataformas y que seguirá los mismos valores de la firma. Un gran reto de este año para Sofía Arribas y Saioa Goitia, pero no el único, porque hay otra gran fecha marcada en el calendario de Sophie et Voilà: la boda de Tamara Falcó.