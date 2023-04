Problemas P vs NP, este problema con este nombre tan peculiar es uno de los más importantes que la humanidad tiene entre manos actualmente. Más allá de la pura curiosidad intelectual, resolverlo, en un sentido u otro, puede cambiar el mundo para siempre.



P vs NP es uno de esos problemas matemáticos que definen el mundo tal y como lo conocemos actualmente. Para profundizar sobre esta incógnita, sus implicaciones y sus posibilidades, Clara Grima se encuentra con Eduardo Sáenz de Cabezón, profesor en la Universidad de La Rioja, que desarrolla su trabajo en el área de lenguajes computacionales y sistemas. Los trabajos de investigación de Eduardo se sitúan en la frontera entre la matemática pura y sus aplicaciones a campos como la algorítmica y la inteligencia artificial. Además, lleva cuatro temporadas presentando Órbita Laika en La2 de Tve, uno de los programas de referencia en la divulgación científica actual. Su canal de youtube, Derivando, es uno de los más seguidos en el mundo de las matemáticas.



Partiendo del ejemplo del Problema del viajante, ambos científicos reflexionan sobre las posibilidades de la resolución de este dilema. En este caso, Clara y Eduardo comparten sus ideas en torno a si P es igual a NP o no. Ambos, y probablemente la mayoría de matemáticos del mundo, apostarían a que no. Pero en matemáticas es necesario demostrar las cosas, así que todavía sigue siendo un enigma.

¿Por qué influiría tanto en el mundo la resolución de este problema? La demostración de que P=NP cambiaría el mundo tal y como lo conocemos, dado que todos los sistemas de seguridad, desde los bancos a las agencias de inteligencia de los estados, se basan en la presunción de que P no es igual a NP. Es decir, se basan en que hay problemas que son muy costosos y complejos de resolver, idea sobre la que se fundamentan todos los sistemas de encriptación. Por contra, si P fuese igual a NP se hallaría solución, de forma eficiente, a problemas de asignación como los que se presentan en las listas de trasplantes, mejorar la distribución de ayuda humanitaria ante catástrofes, podríamos entender el origen del genoma e incluso, se podrían mejorar los sistemas operativos de los ordenadores...