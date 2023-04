Belén Rueda: "'Fenómenas' mezcla muy bien la comedia con el miedo"

1987, Madrid. Un equipo de investigadoras de sucesos paranormales se enfrenta a un caso de supuestas apariciones en el piso de un anticuario. Esta la historia de Fenómenas, una película original de Netflix donde Belén Rueda encabeza el elenco conformado por Gracia Olayo, Toni Acosta, Emilio Gutiérrez Caba e Ivan Massagué.

Una asociación, con más de veinte años de experiencia, donde sus integrantes comparten la pasión por fenómenos paranormales . A lo largo de su trayectoria, han resuelto múltiples casos justificando su buena reputación, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional.

En Fenómenas, Carlos Therón ha conseguido contar una historia paranormal, pero con un tono de humor . En palabras de Belén Rueda, “mezcla muy bien la comedia con el miedo , con el susto y al mismo tiempo intentando explicar algo tan complicado en el que hay tantas opiniones”. Además, en el largometraje los efectos de luz juegan un papel muy importante porque algunas escenas están resueltas gracias a ellos. “Creo que muchas veces no es necesario enseñar el foco o la razón del del miedo para producirlo”, subraya la actriz.

La nostalgia de los años 80

Durante los últimos años, en las carteleras de los cines y en las series más populares datan de principios y finales de la década de los ochenta. En el caso concreto de Fenómenas, el largometraje traslada al espectador a una época en la que comenzaba a existir la preocupación por lo paranormal y lo psicológico. Pero, donde no existía la parapsicología. “Es cierto que era una época en que la ciencia, todavía, no estaba tan avanzada como para poder explicar determinadas cosas. Era el momento de los ovnis, del objeto volador no identificado de las fotografías”, ha indicado Belén Rueda en los micrófonos de Radio Nacional.