Fins fa relativament poc, la sexualitat sempre s'havia vist des del punt de vista masculí. No va ser fins als moviments feministes dels anys 70 que les dones van començar a parlar de sexe obertament i a expressar els seus desitjos sense por a ser jutjades. Aquesta revolució sexual no ha deixat d'evolucionar fins avui. El programa 'SexBand' de RTVE n'és part d'aquest alliberament i durant aquesta temporada ha trencat amb tots els tabús, estereotips i mites que envolten la sexualitat, especialment la femenina. Presentat per la cantant La Terremoto de Alcorcón i la il·lustradora Raquel Riba Rossy, l'alter ego de Lola Vendetta, ens ha descobert històries de superació, de reivindicació i d'amor. I és que el sexe, encara que no el veiem, està a tot arreu.

Destruïm set mites sobre sexe gràcies a les protagonistes que ens han acompanyat durant aquests tretze capítols.

1. Les dones embarassades també tenen sexe Maternitat i sexe, dues paraules que semblen una combinació escandalosa per molts. Al contrari del que s'acostumava a pensar, les dones embarassades tenen desig sexual i poden tenir relacions íntimes sense fer mal al nadó. Aquest és un dels mites que el programa ha trencat gràcies a l'actriu i doula Andrea Ros, i l'experiència d'altres mares que han explicat la seva relació amb el sexe durant l'embaràs i la lactància. Orgasmes durant el part? És possible i t'expliquem per què L'Opal Robles, mare primerenca, ens ha ensenyat a no sentir-nos culpables si sentim plaer en donar el pit, doncs és totalment normal. Paral·lelament, hem après que durant el part es poden experimentar orgasmes i és, fins i tot, beneficiós.

2. El sexe no té edat Poques vegades se'n parla de sexe a partir dels 65 anys. No hi ha dubte que la menopausa afecta la qualitat de les relacions sexuals, però cal assumir el canvi adaptant-se a les noves exigències de l'organisme. Donar per acabada la nostra etapa sexual en aquest punt no hauria de ser una opció, ja que es pot continuar gaudint de moltes maneres. Ens ho ha demostrat la Pepi, una dona de 78 anys que es considera fogosa i apassionada al llit. Vídua des de fa més de vint anys, no entén aquesta tercera edat sense sexe. També hem conegut la Mercè i el Josep, una parella de Sabadell molt activa sexualment malgrat que fa més de mig segle que estan junts. Què passa amb la nostra vida sexual a partir dels 65 anys?

3. Relacions sexuals més enllà del coit La vida va molt de pressa i la nostra sexualitat també. Sembla que ens hem oblidat que el sexe és un espai de comunicació, que requereix un temps i que és molt més que un coit i una ejaculació. Lluny de ser un acte frívol, està intrínsecament lligat a les emocions. Un dels mites estesos és que les relacions sexuals satisfactòries han d'incloure tant sí com no la penetració. Gràcies al programa, hem ampliat la mirada i hem comprovat que hi ha moltes formes de tenir sexe: des del slow sex o el sexe tàntric,fins a la importància dels preliminars. Què és el tantra i quins beneficis té per la nostra vida sexual? També hem conegut la història de dones que no poden tenir sexe amb penetració perquè els fa mal. Afeccions com el vaginisme o la disparèunia continuen estant presents. Tot i que tenen cura, aquestes afeccions són motiu de rebuig i de vergonya. La Maria va sentir dolor durant les relacions sexuals molts anys, cosa que va afectar molt negativament la seva autoestima. Vaginisme i disparèunia: quan la vagina es tanca i la penetració fa mal

6. Sexe amb cossos no normatius En la intimitat del sexe és quan mostrem més els nostres complexos, i per tant és on som més vulnerables. Aquests complexos venen d'una imatge social del que és desitjable i bonic, i del que no. Aquesta imatge s'associa a la dels anomenats cossos normatius. Com viuen la sexualitat les persones que no entren en els cànons de bellesa establerts? Dones sense cabells, sense un pit, amb sobrepès o homes amb una alçada molt per sobre de la mitja. Tots ells són únics i demostren que en el sexe i en l'amor, no hi ha límits.