SexBand - Sexe sense fronteres

El sexe està íntimament lligat al lloc on naixem i a la cultura que ens envolta. També, malgrat que ens pesi, als tòpics i prejudicis, entorn els orígens. Com entenem i vivim el sexe les diferents cultures? Com és compartir llit amb algú d’una cultura sexual oposada a la nostra? Ens apropem a algú semblant a nosaltres o pel contrari, ens agrada el que és exòtic? En parlem en un nou capítol de 'SexBand' amb la Terremoto de Alcorcón i Lola Vendetta.