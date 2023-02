SexBand - L'Edat d'or | RTVE Catalunya Play

Sempre relacionem sexe i joventut i poques vegades es parla de les relacions afectives a partir dels 65 anys. Què passa amb la nostra vida sexual quan ens fem grans? Amb el pas dels anys perdem la libido? Per què no hi ha referents sobre sexe en l'edat adulta, a la cultura o la societat?

La Terremoto de Alcorcón coneix en aquest capítol la història de persones grans que tenen moltes ganes de refer la seva vida sexual i afectiva. On lliguen? Saben fer-ho a través de les noves tecnologies? Compren joguines sexuals? Les respostes a 'SexBand'.