Ruth Lorenzo: "'La reina' habla de la realeza en la mujer real"

La fuerza, la calidez y el carácter dan forma a la música de una de las voces más potentes de nuestro panorama artístico. Una mujer que “ha paseado con éxito su voz a través de varios estilos y a la vez ha conseguido un sonido inequívocamente propio”. Ella es Ruth Lorenzo y acaba de presentar su nuevo Ep, La reina.

Ruth Lorenzo se corona con “La reina”

“Es un cantar las reinas / que alumbraron nuestros ojos / por entre sus piernas / soy guerrera / diosa de la luna y el sol / compañera tu latido resuena en mi voz donde sea / siempre habrá el calor de una hoguera / somos guerreras”, nos canta Ruth Lorenzo en su nuevo tema.

Un sonido que se podría definir como indie. Sin embargo, su autora no quiere clasificarlo. “No me gusta, no me apetece. No es que no me guste, es que me apetece que cada uno lo perciba como sienta y que cada uno lo coloque en el lugar que vea mejor”, subraya.