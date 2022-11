“Clara y directa”, así define Ruth Lorenzo su nuevo tema, al que ha bautizado como “Libre”, porque Ruth Lorenzo por fin se siente así. “Han sido unos años un poco complejos, en cuestión de sentirme mía y de sentir la libertad que como mujer y como artista he estado buscando”. Esta es la primera canción de su proyecto discográfico La Reina, que saldrá a la luz el próximo año. “Viene un mensaje muy poderoso sobre el valor de la mujer y de nuestra misión”.

¿Qué le impedía a Ruth Lorenzo ser libre?

Tras un desencuentro con su compañía discográfica obtuvo como respuesta la negativa de que ellos le publicaran su tercer disco. “Hay una falta de llegar a un punto de comunión, por así decir, y hacer que avance un proyecto. Entonces, en muchas ocasiones, en vez de hacer que avance, lo retienes para mantener el control”. Unas desavenencias que le han planteado la posibilidad de dejar la música. “Dependes mucho de la estructura que tengas a tu alrededor para poder subir escalones e ir avanzando y mantenerte”.

Una industria muy abusiva que se silencia bajo amenazas.” Cómo hables no vuelves a trabajar con nadie”. La murciana asegura que ella ha sufrido en sus propias carnes este tipo de intimidaciones. Sin embargo, afirma que no ella no podría haber sacado sus canciones si no tuviese “aliados” en la industria. “Hay A&R, directores de discográficas, productores, managers que entre ellos hacen una red de seguridad para los artistas”, argumenta que hay que saber encontrarlos y escucharlos.