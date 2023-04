Cinco curiosidades que tal vez no sabías de Miguel Bosé

Miguel Bosé es un artista con estilo propio, ídolo de varias generaciones y artífice de canciones como "Morena mía" o "Amante bandido" que perduraran para siempre en la memoria colectiva, además de ser uno de los artistas más importantes de España. Con motivo del 67 cumpleaños del artista español, descubrimos algunas curiosidades de su carrera. ¿Sabías que uno de sus videoclips fue censurado en Latinoamérica? ¿Qué cantante impulsó su carrera? Descúbrelas.

Sin embargo, este tema había sido escrito originalmente con otro título, “ Vota a Juan 23 ”, en referencia al Papa Roncalli , el antecesor de Pablo VI, fallecido en 1963. “En España, la discográfica no quiso arriesgarse a publicarlo así y optó por evitar cualquier referencia a la Iglesia católica por miedo al escándalo. Este veto, sin embargo, no afectó a la versión internacional, donde el disco de Miguel Bosé se tituló en inglés”, apunta Luis Lapuente.

Miguel Bosé dio la bienvenida al nuevo milenio publicando el que sería su disco número 14, llamado Sereno. Dentro de él, se encuentra " Morena mía ", una canción que quedó marcada en la memoria colectiva como uno de sus grandes éxitos y que “dio lugar a múltiples interpretaciones acerca de su significado y metáforas”. Cuando al cabo de unos pocos años Bosé ideó Papito, recurrió a Julieta Venegas para el dúo de este tema, obteniendo un resultado magistral. Manolo Castro afirma que tal fue la satisfacción del artista al ver cantar a la mexicana, que dijo que no volvería a interpretarla.

Un videoclip prohibido en varios países

“Velvetina contiene 13 canciones, bueno, 14 por un remix y una de ellas da un la tenía un video que fue prohibido en varios países porque llevaba desnudos integrales”, afirman en Esto me suena. Y ese videoclip que desató la polémica en diferentes países de Latinoamérica fue el de la canción de "Down with love". ¿Por qué? Por su fuerte carga erótica. La controversia surge por la aparición de los actores porno Katsumi y Nacho Vidal bailando desnudos y acariciándose bajo el agua.