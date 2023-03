Cover Night ya es como una pequeña familia, y eso que solo vamos por el segundo programa. Juan Magán, Mónica Naranjo, Miguel Bosé y Chanel se llevan muy bien y presumen de complicidad tanto entre ellos como con los artistas que concursan (y que pasaron a la siguiente fase la semana pasada). Entre actuación y actuación, es momento de confidencias y esta vez los miembros del jurado han comentado uno de los mitos de su gremio.

Existe una creencia entre los profesionales de la música según la cual, si un artista tiene un orgasmo antes de subirse al escenario, pierde el tono. Pero ¿de verdad afectan las relaciones sexuales a la hora de cantar? Mónica Naranjo, Chanel y Miguel Bosé discuten sobre el tema en busca de una respuesta.

La inesperada respuesta de Miguel Bosé

En un momento de descanso, los jueces se han puesto a hablar con los concursantes. A María Cambas le han agradecido que les hubiese dejado pastel, mientras que Mónica Naranjo ha querido preguntarle a Jesús Cabello (también conocido como J. KBello) qué tal le ha ido el fin de semana. "El sábado llegué a mi casa y me puse a preparar un evento que tenía el domingo, porque fui a un evento de hip hop. No he descansado absolutamente nada", le ha contado él. "O sea, que nada de triki triki ni chiki chiki", ha resumido Mónica.

En ese momento Chanel ha comentado cómo puede afectar el orgasmo a los hombres a la hora de cantar: "No, que eso baja el tono". Eso sí, según la cantante a las mujeres les afecta de una manera distinta: "A nosotras nos lo sube". "Es verdad, pero ¿tú crees que a ellos les baja?", se ha preguntado Mónica. Ambas han bromeado que no, pero entonces Miguel Bosé ha intervenido para dar su opinión sobre el asunto. ¿Y qué cree él? Según el intérprete, a los hombres les baja el tono, aunque Chanel y Mónica Naranjo no lo han visto muy claro, asegurando que eran cuentos, creencias. Miguel Bosé, sin embargo, ha insistido. "Sí baja, por eso yo soy virgen", ha soltado él, provocando las risas de sus compañeros.