El fútbol de élite es una de las profesiones más celebres y con mayor proyección pública del mundo, sin embargo, es enormemente efímera. En su mayoría, los jugadores profesionales comienzan a despuntar en el campo antes de los 20 años y, tras una década chutando goles, empieza a rondar la idea de su retiro. “El oficio que depende del cuerpo tiene mucho de nostalgia”, dice Manuel Jabois en Días de tele. El periodista lanza esta reflexión en el programa que este miércoles ha rescatado los grandes hitos de la historia en televisión, como la victoria de la Selección Española de Fútbol en el Mundial de 2010, que han recordado con Joan Capdevila.

El exfutbolista catalán vivió en primera persona aquella jornada que marcó a todo un país. Una expedición dorada que les convirtió en campeones del mundo el 11 de julio de 2010 y con la que Capdevila logró uno de sus grandes sueños. Aquella experiencia fue recogida en el libro La suerte de Capdevila en el que narra cómo fue la experiencia de llegar a la Mundial para un jugador que venía de un equipo pequeño, como era el Villareal. Fue el único jugador que estuvo como titular en todos los partidos de Sudáfrica, junto con Casillas y Piqué.

“Yo me subí al avión con a la intención de jugar un solo minuto, lo suficiente para decirle a sus hijos que era mundialista, porque no es lo mismo ser pare de la selección, como me pasó en la Copa de Europa, que jugar en campo”, comenta. “Recuerdo que, en calentamiento, antes del primer partido de Suiza, cuando Del Bosque me dijo que iba a jugar de titular, hice un calentamiento al 10 por cierto, no me fuese a lesionar, pensé. Cuando pito el inicio del partido, lo primero que pensé es ya soy mundialista”, recuerda.

El Mundial de Piqué y Shakira El exfutbolista también recordó que, aquel Mundial de Sudáfrica también fue el primer encuentro entre la, ahora divorciada, pareja que formaban Piqué y Shakira, que estuvo actuando unos días antes en el país que acogía la Copa. Cuenta Capdevila que, entonces, aún lo llevaban en secreto y que, sin saberlo, él le pidió una foto a la cantante colombiana.