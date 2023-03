'Días de tele': el día que la televisión hizo historia

¿Es posible imaginar un mundo sin televisión? ¿Qué habría pasado si no se hubiera grabado la llegada del hombre a la Luna o el 23F? ‘Días de tele’, presentado por Julia Otero, se preguntará también qué habría pasado durante la pandemia o el Mundial de 2010 sin acceso a las pantallas. Será el día que la televisión hizo historia.

En esta entrega, ‘Días de tele’ recordará la historia vista a través de la televisión, pero… ¿es posible imaginar un mundo sin ella? Si no se hubiera grabado el 23F, si en pandemia no hubiéramos tenido acceso a las pantallas, si los medios no hubieran retransmitido el 11S o el Mundial de 2010, ¿qué hubiera ocurrido?

Pablo González Batista relatará el papel que tuvo la televisión en estos hitos históricos. Iñaki Gabilondo y Martina Klein reflexionarán sobre el papel de la televisión en momentos cruciales de sus vidas. El campeón del mundo de fútbol, Joan Capdevilla, descubrirá qué pasaba en 2010 cuando no había cámaras grabando. Además, Julia Otero tendrá otros invitados de lujo: Olga Viza, Manuel Jabois, Luz Casal y Patry Jordán, que compartirán las anécdotas más personales de sus carreras.