Més de 700 joguines sexuals té l'anglesa Venus O'Hara a casa seva. L'activista treballa com a tastadora d'aquestes per educar sobre l'orgasme femení. Coneixem més sobre la seva experiència i professió en un nou capítol de 'SexBand' amb la Terremoto de Alcorcón i Lola Vendetta.

Declarada la bloguera sexual més influent d'Espanya, O'Hara assegura que les joguines sexuals van canviar-li la vida. Des de jove la seva libido era molt alta i això la portava a mantenir relacions íntimes molt tòxiques i explosives. "Tenia que parar este tipo de relaciones tan perjudiciales y empecé a hacerme con juguetes sexuales" confessa. Això li ha permès prendre millors decisions en l'àmbit emocional.

S'autodefineix com una autèntica activista de l'orgasme femení, reivindicant l'apoderament femení en el terreny sexual.

750 joguines eròtiques

O'Hara va reinventar-se professionalment després de tocar fons l'any 2009. Treballava al mercat immobiliari i en el moment de la crisi financera va decidir canviar el rumb de la seva vida. "Tenia una nevera buida, però un gran somni" diu al seu blog.

“No tenía nada que perder y mucho que ganar“

Així va ser com va començar a treballar com a tastadora de joguines sexuals. Fa anys que les marques li envien joguines cada setmana, les prova i comparteix la seva opinió a les xarxes socials. "Hay consoladores y dildos por toda mi casa, los hombres se asustan cuando entran". En té 750 aparells sexuals i els ha distribuït quasi per tot el seu habitatge. "Tengo una habitación solo para ellos" diu entre riures.