Julio Iglesias Jr. se moja al hablar de Vargas Llosa e Íñigo Onieva

Julio Iglesias Jr. ha visitado esta semana Plan de Tarde por su cincuenta cumpleaños, que fue el pasado 25 de febrero y que celebró este miércoles en Madrid. El cantante no ha dudado en acompañar en esta tarde de domingo a Toñi Moreno y se ha sincerado como nunca antes lo había hecho en una entrevista. Iglesias Jr. no ha dejado ninguna pregunta sin responder y eso que ha tenido temas escabrosos en la lista de preguntas, pero él, con buenas palabras y una sonrisa, ha contestado a todo de la mejor manera posible.

Se moja al hablar de Vargas Llosa e Íñigo Onieva

Julio Iglesias Jr. ha contestado a las preguntas de Toñi Moreno y del resto de colaboradores, que han sido muchas y bien variadas, pero el cantante no se ha asustado y ha respondido a todo sin dudar. No ha dudado en decir que,de todas las parejas de su madre, su padrastro favorito fue Carlos Falcó. Se quedaría con él, porque le pilló en una edad en la que pudo disfrutar con él de jugar en el campo e ir a pescar, cosas que a Iglesias Jr. le encantaban y que no podía hacer de otra forma. Compartir intereses siempre es la mejor forma de encajar, no hay duda. “Tengo unos recuerdos muy bonitos, de los más bonitos de mi infancia”, decía Julio sobre esos instantes silvestres con el marqués de Griñón.

Quien no parece que le haya caído muy bien, es el último novio de su madre. Tras las declaraciones de Julio Iglesias sobre Vargas Llosa solo ha dicho: “Lo que diga mi padre va a misa”. Y al contrario que de lo sucedido con Carlos Falcó, con quien se ha deshecho en halagos, del Premio Nobel de Literatura solo ha podido decir que “es muy inteligente”. Así ha dejado claro que por su parte no había más que destacar.

“¿Qué piensa Julio Iglesias Jr. de Íñigo Onieva, el futuro marido de su hermana Tamara Falcó? #PlandeTarde ▶ https://t.co/0iOfps5FEP pic.twitter.com/sZxQ3kox3z“ — La 1 (@La1_tve) March 19, 2023

Tampoco ha tenido dudas al hablar de su hermana, Tamara Falcó, y de su próximo enlace. “Si alguien decide casarse con alguien es porque está enamorado”, ha reconocido ante la pregunta de Antonio Montero. “Espero que Íñigo la respete como ella se merece”, una frase corta, pero muy directa. Con pocas palabras, Julio Iglesias Jr. ha zanjado todas las preguntas sobre su hermana y su futuro cuñado, pero deja entrever que, aunque tiene esperanza en que todo salga bien, tampoco las tiene todas consigo.