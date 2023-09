La historia de Isabel Preysler y Julio Iglesias fue breve, tan solo duró ocho años, pero fue muy intensa. Tuvieron tres hijos: Chábeli, Julio y Enrique. Los tres primeros hijos con los que ambos se iniciaron en la paternidad. Su relación acabó por las múltiples infidelidades del cantante, pero entre ellos sigue habiendo muy buena relación y eso ha quedado demostrado esta semana, cuando Julio Iglesias ha salido a defender a su ex mujer por las acusaciones que ha recibido la filipina en las últimas semanas de una de las hijas de Miguel Boyer, Laura Boyer, fallecida hace unas semanas.

Finalmente nació Chábeli, la primogénita, el de septiembre de 1971, el mismo año en que se casaron. Después de ella llegaron Julio José en 1973 y Enrique en 1975. Era evidente que entre ellos había mucho amor y mucho pasión, pero no todo fueron alegrías en esta relación. Julio Iglesias pasaba poco tiempo en casa debido a su trabajo e Isabel fue echando en falta la presencia del cantante. Además, tampoco era un secreto que Iglesias era una persona a la que le gustaba gustar, eso siempre estuvo claro, y cuando se casó con Isabel no renunció a otras mujeres .

Las infidelidades de ambos terminaron con su matrimonio

Aunque el cantante procuraba que esos escarceos ocurriesen en otros lugares cuando se encontraba de gira, era imposible que la reina de corazones no se enterase. Poco a poco estos dos problemas fueron creando un malestar en Isabel y aquello fue minando la relación e Isabel buscó su propia libertad. Encontró un gran refugio en Carlos Falcó, con quien inició una relación extramatrimonial.

"¿Se arrepintió Isabel Preysler de casarse con Julio Iglesias?



— La 1 (@La1_tve) March 12, 2023

Aquella relación pronto se convirtió en un secreto a voces y cuando avisaron a Isabel de que la noticia se iba a dar a conocer en los medios de comunicación, la filipina decidió tomar cartas en el asunto. No dudó ni un segundo y ese mismo día cuando el cantante volvió de su gira en Argentina, acudió a buscarle al aeropuerto y le dejó claro lo que quería: “Tú me insististe mucho en que me casase contigo, me lo pediste muchas veces. Yo te lo voy a decir solamente una, que te separes de mí”.

Julio Iglesias no intentó reconquistarla, se dio cuenta de que se había terminado, pero aquello le causó un profundo dolor, tanto que decidió irse de España para calmar su dolor. A pesar de que su matrimonio acabó en 1978, su amistad ha sobrevivido al tiempo y todavía se ven muestras de ello en la actualidad. Uno de los gestos visibles con ella fue tras la muerte de de Laura Boyer, hija de Miguel Boyer, el tercer marido de Isabel.