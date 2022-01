Cuando Ricardo Bofill y Julio Iglesias fueron familia

Ricardo Bofill ha muerto en Barcelona a los 82 años de edad. Considerado uno de los arquitectos más internacionales, tuvo una larga trayetoria en el diseño y la planificación urbana. Algunas de sus obras más destacadas son la Place de l'Europe de Luxemburgo, la Nueva Castellana de Madrid o el barrio Antigone en Motpellier (Francia), entre otros. Sin embargo, su popularidad en la prensa del corazón creció a raíz de la relación su hijo Ricardo tuvo con Chábeli Iglesias, la hija de Isabel Preysler y Julio Iglesias, en la década de los años 90.

Ricardo Bofill y Julio Iglesias, consuegros por tres años

Ricardo Bofill se consagró a la arquitectura contemporánea muy pronto. Pero la fama le llegó totalmente sin esperarla ni quererla. Fue el 11 de septiembre de 1993, cuando uno de sus hijos, Ricardo, se casó con la hija mayor de Julio Iglesias, Chábeli, en el Taller de Arquitectura de Ricardo Bofill. La boda fue una celebración por todo lo alto que corrió a cargo de Julio Iglesias, pese a que el cantante había advertido a su hija que su matrimonio sería un fracaso. Al evento del año asistieron personajes como Pitita Ridruejo, Terenci Moix, Carmen Martínez-Bordiú, Pere Portabella o los padrastros de Chábeli Iglesias, el marqués de Griñón y Miguel Boyer.

Para entonces su nombre en el diseño urbano ya era conocido fuera de las fronteras, pero no era un habitual de la prensa del corazón y había mantenido un perfil muy bajo con su vida privada pese a haber contraído matrimonio en dos ocasiones. Se casó por primera vez con Adalgisa Serena Maggiora Vergano, quien acortó su nombre a Serena Vergano. Fue su musa la madre de su primer hijo, Ricardo, en 1965. Tiempo después Bofill volvió a contraer matrimonio con la actriz francesa Annabelle d'Huart, con quitn tuvo a su segundo hijo, Pablo.

Sin embargo, el verdadero protagonista de la prensa del corazón fue su hijo Ricardo. Tan solo tres años más tarde de su boda con Chábeli la pareja se separó y en 1995 el hijo del arquitecto volvía a generar todo tipo de titulares por su nuevo amor: Paulina Rubio. La cantante y Bofill celebraron una boda africana en 1999 sin ninguna validez legal y estuvieron muy unidos hasta 2004.

En 2020, Ricardo Bofill explicó por qué dejó de conceder entrevistas y su visión de la fama en el diario ABC: "Decidí que no quería seguir siendo famoso. Lo que me interesaba era la arquitectura en sí misma y adopté un perfil bajo. No me interesa tener una gran fama porque es peligroso: te construye una personalidad que no es la adecuada para el trabajo, te transforma en un individuo orgulloso y despectivo", explicó.