Isabel Preysler: primer cumpleaños soltera en 52 años

Isabel Preysler es una de las caras más famosas de nuestro país, y al igual que su hija Tamara Falcó, se encarga de ocupar las portadas de las revistas de la prensa rosa con cada noticia o exclusiva que da. Por algo se la conoce como la reina de corazones, y no es solo por su poder de conquista con los hombres. Ella sabe qué necesita la prensa y no duda en dárselo: grandes titulares, primicias e imágenes únicas que la hacen estar en el ojo del huracán constantemente. Así llegará a sus 73 años el próximo sábado 18 de febrero.

La semana que viene la reina de corazones se reunirá junto a su familia para soplar las velas en su cumpleaños número 73, y por primera vez en cincuenta y dos años lo hará soltera. En Plan de Tarde se han encargado de repasar esas cuatro grandes historias del corazón para Isabel Preysler.

En pie de guerra con su ex, el Nobel de Literatura

En 2015, un nuevo amor llega a su corazón, Mario Vargas Llosa. El escritor peruano ganador del Premio Nobel de Literatura conquistó a la reina de corazones y abandonó a su mujer con la que llevaba cincuenta años, para empezar una nueva relación con la filipina aquí en España. Fue una noticia que acaparó todas las portadas de las revistas, como a sucedió a finales del pasado año cuando se anunció su ruptura. Ahora, al contrario de lo que sucedió con sus otras ex parejas, Isabel ha comenzado una guerra con Vargas Llosa que, por el momento, no parece tener fin.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa GTRES

Después de todas estas relaciones, Isabel por fin se enfrenta a un cumpleaños soltera después de cinco décadas, aunque está claro que no lo pasará sola muchos son los que dudas de que realmente la reina de corazones esté soltera. El periodista y colaborador del programa, Jesús Manuel Ruiz, no ha querido entrar en detalles, pero sí ha dicho que no cree "que Isabel no tenga nada por ahí". Rosa Villacastín ha cuestionado sus palabras al principio, pero finalmente se ha rendido a la evidencia: "Tú sabrás más que yo". No han confirmado si hay alguien en los pensamientos de Isabel, pero tampoco podrían la mano en el fuego por un cumpleaños soltera de Isabel. Quizás no lo sepamos y ella tenga ya una cita especial para el próximo martes 14 de febrero, día de San Valentín.

“Isabel Preysler se enfrenta a su primer cumpleaños soltera en cinco décadas. ¿Con quién lo pasará? Lo descubrimos en #PlandeTarde!



�� https://t.co/0iOfps6dun pic.twitter.com/5kz7A6L1aI“ — La 1 (@La1_tve) February 12, 2023

Habrá que esperar para ver qué sucede, pero por el momento, no dudamos de que la reina de corazones no estára sola el próximo sábado. Isabel Preysler estará rodeada de sus hijos y sus nietos, la gran familia que ha creado fruto de sus tres primeras grandes relaciones.