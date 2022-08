Descubrimos la faceta más íntima de Isabel Preysler: una mujer enamorada, orgullosa de ser abuela, que se derrite con sus hijos y que admite estar en ocasiones "hecha un asco"

Isabel Preysler, una de las mujeres que más portadas del corazón ha protagonizado, cuenta en exclusiva al presentador de Lazos de Sangre, Boris Izaguirre, cómo se encuentra en su nueva etapa como abuela y en su relación con el Premio Nobel de literatura. Su hija, Tamara Falcó, también participa en el documental y posterior debate para hablar de su familia y sobre su relación con el novio de su madre, Mario Vargas Llosa.

Julio Iglesias Jr. nos aproxima a la figura de su madre y a la de sus hermanos de una forma cercana y divertida, así como a la de Mario. Los encargados de completar la historia de la saga Preysler desde diferentes perspectivas son Lorenzo Caprile, el Padre Ángel, Jaime Peñafiel, Fiona Ferrer, Olga Ruiz, Begoña Zunzunegui, Carlos García Calvo, Rosa Villacastín, Susana Uribarri y Maribel Yébenes.

Enamorada de la humildad de un Premio Nobel Así de clara y cercana se muestra al hablar del hombre que ocupa su corazón: “Vivir con Mario no es vivir con un Premio Nobel, él no va de Premio Nobel… Mario es una persona de una gran humildad que además hace la vida muy agradable y muy fácil. Él no tenía por qué ser tan adorable como es con mis hijos. Todos mis hijos le quieren, pero absolutamente todos”. 00.53 min Isabel Preysler en exclusiva: "Vivir con Mario no es vivir con un premio Nobel"

“Yo hago vida absolutamente familiar” Isabel Preysler admite que no le molesta que le llamen abuela y que su hija, Ana Boyer, y su marido, Fernando Verdasco, no tienen residencia en España. Por ello, cuando vienen, se quedan en su casa: “Tengo a Miguel, a Miki, el pequeño, que cuando vienen Fernando y Ana viven aquí en mi casa. Si no, veo a los otros nietos cuando voy a Miami. Yo hago vida absolutamente familiar y les disfruto al máximo”. 01.03 min Isabel Preysler cuenta cómo le emocionan las palabras de sus hijos en Lazos de Sangre: ¿Me derrito, me emociono. La verdad es que siempre son muy cariñosos y dicen cosas cariñosas. Conmigo no dicen ninguna de esas cosas. A todas las madres les gusta que los hijos digan cosas monas de ti¿.

“Hay muchos momentos en los que estoy hecha un asco” La denominada ‘reina de la socialité’ se sincera ante Boris Izaguirre al tratar sobre el aspecto que luce en ocasiones: “Me has visto en momentos horribles y en momentos más arreglada y sofisticada. Sabes perfectamente que hay muchos momentos en los que estoy hecha un asco, ¿no?”.

Tamara Falcó y el amor entre su madre y Mario Vargas Llosa Sorprendida, nos cuenta: "Mi madre está muy enamorada, es alucinante, ¿no? Que a esas edades, de repente, se sientan esas pasiones. Tenemos suerte de que entre todas las personas con las que podía haber acabado mi madre, fuera con Mario." Tamara y Mario conviven bajo el mismo techo y nos comparte cómo es su día a día: "Él es muy, muy especial. Siempre está contento, tiene una disciplina ejemplar. Yo cuando me despierto por las mañanas, él está haciendo su tabla de ejercicio y no falla… Es muy fácil hablar con é l". Y confirma que la vida social de Isabel es mucho más movida desde que están juntos: "Sin él mi madre no haría, por ejemplo, desde ir a conciertos hasta ir al teatro. Mi madre no era muy dada a esas cosas". 07.10 min La hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó cuenta a Lazos de Sangre cómo es ser una Preysler, cómo se lleva con sus hermanos, su relación especial con Ana Boyer y su nuevo sobrino o cómo es el novio de su madre, Mario Vargas Llosa. También habla sobre su nueva línea de ropa y su relación con el Padre Ángel. La relación entre madre e hija las ha ido uniendo a lo largo del tiempo: "Siempre he tenido una relación muy íntima con mi madre. A día de hoy es la persona más importante en mi vida". Tanto es así que, en situaciones de tensión, piensa que Isabel sería la primera en enterarse en caso de que le pasara algo: "Yo me acuerdo que una vez tuve miedo por un taxi que me secuestraran en Londres y cuando llegué al hotel pensé: ¡ay! la única que se va a dar cuenta si desaparezco es mi madre". 00.21 min Conoce la historia que Tamara Falcó vivió en un taxi en Londres que le hizo pensar en un posible secuestro. Creyó que la única persona en el mundo que se daría cuenta de su desaparición sería su madre.

“Mi madre es muy pija, es anti-yo” Su hijo, Julio Iglesias Jr, también ha querido participar aportando la visión tan diferente y cercana que tiene sobre su madre: “Sí, la gente me hace gracia. Ve a mi madre como si fuese intocable. La verdad es que con mi madre te ríes mucho, es muy simpática”. Aunque añade: “Mi madre vive en su mundo, vive en sus cosas… Es muy pija, definitivamente, es súper pija, es anti-yo”. 00.07 min Julio Iglesias Jr, hijo del matrimonio entre Isabel Preysler y Julio Iglesias, del que nacieron también a Chábeli Iglesias y Enrique Iglesias, cuenta a Lazos de Sangre: ¿Vive en su mundo, vive en sus cosas¿ Es muy pija, definitivamente, es súper pija. Es anti-yo¿.

Sobre el nuevo amor que ocupa el corazón de Isabel, nos cuenta que le parece ”muy bien que esté contenta y que haya encontrado una persona que se lleve bien con él. Encima le gusta mucho el deporte como a mí. Es madridista, le gusta el Real Madrid, vemos los partidos juntos ”.

02.23 min Julio Iglesias Jr. nos cuenta cómo es ser también un Preysler, cómo es la relación con su madre, con su hermana Tamara, su profesión y con su pareja, con quien lleva 13 años.

La madre de Isabel, Beatriz Arrastia, tiene 96 años y vive con ella Hasta no hace mucho tiempo no se sabía mucho sobre la madre de Isabel y Tamara nos cuenta el porqué: “Mi abuela vino a vivir con nosotros como hace 10 ó 12 años. Ella vivía en Filipinas y no venía mucho por España. Cuando vino aquí con nosotros, al principio era una desconocida para mí… y enseguida se ganó un sitio especial en nuestros corazones. Mi tío Miguel la quería muchísimo”.



El Padre Ángel sobre la madre de Preysler: “Me impresiona más la madre que la hija” Sobre Beatriz, la abuela de Tamara, el Padre Ángel también ha señalado que: “la he conocido, a mí me impresiona más la madre que la hija… la abuela tiene algo especial, yo creo que debió ser quizás la que educó a Isabel. Y hoy Isabel es lo que es gracias a su madre”.



Aunque sobre Isabel no le faltan halagos: “Es una mujer fuerte y tenaz que ha sido madre, ha sacado a los hijos adelante en situaciones a veces muy problemáticas de convivencia. Es una madraza, es una madre de verdad”.

¿Cómo es la relación entre el Padre Ángel e Isabel? “La relación de Isabel conmigo es una relación de cariño y amistad, de dos personas que sabemos que se puede querer… y ella siempre que puede lo hace también”.

02.09 min En este vídeo conocerás la relación que existe entre el Padre Ángel, fundador de Mensajeros por la Paz, e Isabel Preysler. Y no solo con ella, en Lazos de Sangre el eclesiástico cuenta cómo está ligado a toda la familia.

El estilo de Isabel Preysler El diseñador y modista Lorenzo Caprile analiza su forma de vestir: “Uy, el estilo de Isabel Preysler, ¡madre mía! Eso es como hablar del estilo de la señora con mayúsculas, en general de los últimos 25, 30 años en España. Cosa que se ponía Isabel Preysler en cualquiera aparición en “¡Hola!”… lo veías inmediatamente. O bien porque se habían comprado el original o bien la imitación”. 01.32 min Lorenzo Caprile considera a Isabel Preysler como ¿la señora¿ de los últimos 30 años en España. Analiza para Lazos de Sangre su estilo y comenta la distinción por la que ha pasado a la posteridad.