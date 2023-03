En 2015 aseguró en Atención obras que no quería hacer más el cine. Sin embargo, el año pasado lo volvimos a ver en Llegaron de noche, la película de Imanol Uribe. Hoy Carmelo Gómez ha vuelto al programa como invitado para promocionar su último proyecto en el teatro y Cayetana Guillén Cuervo no ha podido evitar preguntarle por su posible regreso a la industria que tantas alegrías le dio a lo largo de su carrera. En su currículum, dos Premios Goya, uno en la categoría de mejor actor protagonista por su papel en Días contados y, el segundo, por su trabajo en El método como actor de reparto. ¿Volveremos a verle en la gran pantalla? O, por el contrario, ¿el intérprete le cierra las puertas definitivamente al séptimo arte? Carmelo Gómez contesta contudente.

"Ya está dejado", responde sin pensárselo dos veces. La presentadora Cayetana Guillén Cuervo insiste: "¿Tenemos la esperanza de que algún director o un guionista te rescate?". Él se mantiene en la misma postura, ¿por qué? "No es tan importante, de verdad. Para mí es lo mejor".

04.04 min Días de Cine: Llegaron de noche.

Si ya tenía la decisión tomada desde hace tiempo, ¿por qué aceptó un papel en Llegaron de noche? "Imanol lo necesitaba, también acabo de hacer un documental, que se va a estrenar enseguida, pues se dio así". Carmelo Gómez tiene un motivo de peso para no querer regresar al cine, o como él lo llama, "el mercado". No guarda buenos recuerdos de aquella etapa de su vida. "Yo ya no pertenezco al mercado, no quiero saber nada de eso porque me hizo sufrir mucho. Dos veces en la misma piedra no quiero caer".

Para él no ha supuesto ningún trauma dejarlo. "Se acabó porque se tenía que acabar. No es ningún drama ni pasa nada, simplemente es una etapa de la vida. Las vidas tienen que tener etapas, si no estamos siempre en el infierno de igual. Es mejor que haya etapas y cada una cumplida, tú sabes cuándo está cumplida".