¿Dónde estará, que ha sido de Paloma Chamorro? Preguntas sin respuesta, ni en Internet, que mucha gente ha repetido en los últimos años, al menos hasta el 29 de enero de 2017, cuando murió repentinamente y eso sí, se hizo público. Antes de la triste noticia, nadie tenía certezas de que había pasado con la icónica periodista y presentadora de La Edad de Oro y de otros programas culturales memorables de la Segunda Cadena de TVE en los años 70, 80 y 90. Pero el enigma seguía abierto.

Ahora, con el documental de Imprescindibles “Icónica Chamorro", se despejarán muchas incógnitas. El documental revisita su trabajo, así como aspectos claves de su trayectoria profesional en la tele. Y de su vida. Paloma Chamorro había estudiado filosofía, pero por una casualidad, empezó su carrera como presentadora y periodista en TVE en 1973, en el programa Galería. En poco tiempo, se convertiría en la artífice y directora de programas culturales como Trazos o Imágenes. En los 80 llegó La Edad de oro y después, a partir de 1985, realizó programas como La estación de Perpignan y especiales de música y arte. Las personas más importantes que la acompañaron en su trayectoria vital y profesional, como el cineasta Pedro Almodóvar, los pintores Miquel Barceló y Guillermo Pérez Villalta, Alaska y Mario Vaquerizo, el modisto Antonio Alvarado, el cineasta y director de la Academia de Cine Fernando Méndez Leite, el arquitecto Oscar Tusquets, así como compañeros de trabajo y de vida, ponen palabras y recuerdos para conocerla mejor. Y reivindicarla, por su carisma, su valentía y ambición en la comunicación cultural y la libertad de expresión, en definitiva, por ser un icono cultural de la historia reciente de este país.

¿Qué pasó con Paloma Chamorro?

Paloma Chamorro dejó de trabajar en la tele allá por el 2000, y desde ese momento raramente se la vio en actos públicos ni volvió a aparecer en ningún otro medio de comunicación, ni público ni privado. Era como si con el cambio de siglo, la Chamorro se hubiera esfumado de la vida social, mientras seguía en nuestra memoria como una de las protagonistas de la historia de la televisión en España. Y mucho más en el archivo de TVE.

Su presencia en los monitores de búsqueda y la consiguiente pregunta de su desaparición ha flotado por ejemplo entre nosotros, redactores y realizadores de TVE en Sant Cugat que, desde hace unos 15 años, empezamos a rescatar en el ARCA, el fondo audiovisual, material de archivo para realizar una serie de programas documentales: “50 años de…”, “Cómo hemos cambiado” y “Cachitos de hierro y cromo”. Luego han venido otros con el formato de archivo, tanto en TVE como en televisiones privadas. En esas búsquedas, el encuentro con Paloma Chamorro era inevitable. Y siempre los comentarios entre los “rastreadores” eran de admiración y perplejidad porque los programas de La Chamorro…¡eran tan modernos!, y ¡ya no hacemos programas así! Ella brillaba con luz propia, por su estética y contenidos rompedores, llenos de grandes momentos. Y la pregunta recurrente era sobre su mutis por el foro.

Paloma Chamorro, presentadora 'Cultura 2' RTVE

Con este documental sobre Paloma Chamorro, despejamos la incógnita. Y reivindicamos a Paloma Chamorro y su televisión adulta y plural. Sus compañeros y compañeras de TVE hacemos el sano ejercicio de recordarla, de saber cómo fue para ella el trabajo en esta “casa”, TVE, el porqué de su final tan amargo y como afrontó el resto de su vida alejada de todo. Para ella, el dilema no fue ser o no ser, sino estar o no estar. Fue una mujer libre en la búsqueda del conocimiento y la belleza.