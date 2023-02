"Me fascina la Mitología Vasca e Irati es un homenaje épico a ese oscuro y fascinante mundo de leyenda", decía hace unos meses Paul Urkijo sobre su última película, que se estrena el próximo 24 de febrero. El director ya buceó en las leyendas vascas en su primer largometraje, Errementari (El herrero y el diablo), una cinta oscura con la que se acercaba a un popular cuento de horror gótico, Patxi Errementaria, su favorito.

Ese herrero es el protagonista de Errementari. Se trata de un hombre misterioso que vive en el bosque, donde se encuentra su herrería, y de quien cuentan diversas historias. Un día una niña, Usue, se adentra en aquel lugar, pero ¿qué ocurre en el cuento en el que se basa la película? Según Paul Urkijo, Patxi Errementaria "cuenta la historia de un herrero que era tan malvado que hasta los demonios lo temían".

El cuento que adapta Errementari

Aquella historia, recogida en 1903 por el etnólogo y antropólogo vasco José Miguel de Barandiaran, habla de un hombre que había cometido tantos pecados que enviaron a un demonio para que le llevara al infierno. Sin embargo, antes de partir, Patxi le invitó a comer algo. El demonio aceptó, pero al acabar no logró levantarse del sitio. Patxi le había dejado pegado. Allí permaneció durante años, hasta que al final logró escapar.

Más tarde enviaron a otro demonio con la misma misión, pero ya alertado de lo que había ocurrido en el anterior intento. Así pues, cuando llegó a la herrería, no aceptó la oferta de Patxi de comer. Sí aceptó, sin embargo, tumbarse en la cama para descansar. Cuando fue a levantarse, se dio cuenta de que Patxi le había dejado pegado a la cama. Como el primer demonio, el segundo se quedó atrapado durante años en la herrería hasta que consiguió liberarse.

Eneko Sagardoy es el demonio Santael

Algo parecido le pasó al tercer demonio que acudió a la herrería para llevar a Patxi al infierno. No aceptó comer con él ni descansar en la cama, pero sí subirse a una higuera cercana… y también se quedó pegado al árbol y, años después, logró huir. Finalmente acudió la muerte a la herrería y con ella tuvo que marchar Patxi. Sin embargo, cuando llegó el herrero al infierno, se encontró con que las puertas no se abrieron. Los demonios no quisieron dejarle pasar.

Sin poder pasar al infierno, se fue entonces al cielo. San Pedro tampoco quiso dejarle entrar, pero una anciana que allí se encontraba le reconoció y, temerosa, comenzó a hablar bien de Patxi, mentiras que San Pedro creyó. Así fue como Patxi el herrero acabó en el cielo, en vez de en el infierno. Este es el cuento en el que se basa Errementari.