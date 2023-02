Paul Urkijo debutó en la gran pantalla con una historia muy especial para él: en su primer largometraje como director decidió adentrarse en su cuento preferido desde que era pequeño. Así nació Errementari. Protagonizan la película Kandido Uranga, Uma Bracaglia y Eneko Sagardoy, aunque nadie podría reconocer a Eneko Sagardoy a simple vista. El actor, ganador de un Goya en 2018, se pone en la piel del demonio Sartael, una transformación que sería imposible sin el maquillaje.

Eneko Sagardoy ya se había enfrentado a un enorme reto en Handia, inspirada en la historia del gigante de Altzo. El papel le dio el reconocimiento entre los académicos, que le otorgaron el Goya al mejor actor revelación. "El rodaje de Handia fue muy duro, y pensaba que nada podía ser peor que interpretar a ese gigante", reconoció a RTVE. Sin embargo, parece que se equivocaba.

Así fue la transformación de Eneko Sagardoy en Sartael

Para transformarse en Sartael, su personaje en Errementari, tuvo que hacer frente a unas jornadas larguísimas y agotadoras: "Convertirme en demonio conllevaba 7 horas de maquillaje, 11 de rodaje, y otras 2 para quitármelo todo". Acababa tan exhausto que un día sufrió un gran contratiempo. "Era tan complicado de quitar que en una ocasión me despisté y no me dio tiempo, por lo que acabé meándome encima. Menos mal que los de maquillaje tenían secadores… y a seguir rodando", explicó a RTVE.

Eneko Sagardoy en el Festival de Cine de San Sebastián de 2022. GTRES GTRES / JESUS BRIONES

Eneko Sagardoy dio a Sartael tres registros distintos de voz y sus movimientos, pero su apariencia recayó en manos del equipo de maquillaje, animatrónicos y efectos especiales. Pedro Rodríguez 'Pedrati', con tres premios Goya a sus espaldas por Balada triste de trompeta, Las brujas de Zugarramurdi y Musarañas, fue el encargado del maquillaje, para el que se tomaron como referencias grabados de demonios de la Edad Media. A ello se le sumaron unas orejas creadas gracias a la animatrónica y una cola por VFX que dejaron a Eneko Sagardoy irreconocible.

Pese al esfuerzo, está claro que el actor quedó encantado. Eneko Sagardoy ha vuelto a colaborar con el director de Errementari, Paul Urkijo, en su segunda película. Irati, ambientada en el siglo VIII, trata sobre un joven noble que tiene que demostrar su valía para ser el líder del valle como lo fueron su padre y su abuelo. En su misión le acompañará Irati, una enigmática pagana. La cinta, con Eneko Sagardoy como protagonista -aunque esta vez mucho menos caracterizado-, se estrena el 24 de febrero.