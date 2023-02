Después del estreno de la segunda parte de Top Gun, creíamos que ninguna otra película podría igualar el nivel de nostalgia que se respiraba en las salas de cine. Sin embargo, la última entrega de la famosa saga de dinosaurios podría hacernos cambiar de opinión. Jurassic World: Dominion llega por fin a la gran pantalla y lo hace a lo grande, reuniendo a los actores que han dado vida a la historia durante todos estos años. Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum, ellos fueron los primeros en formar parte del proyecto, con esa primera entrega que se estrenó en el año 1993. Casi dos décadas han pasado desde entonces, ¿cómo han cambiado sus protagonistas? Este es su antes y después.

Sam Neill, Dr. Alan Grant en la ficción

Ni el mismísimo Sam Neill creía que iba a volver a la saga. "No me necesitan. Creo que hay un elenco totalmente nuevo y una nueva perspectiva de las cosas, y creo que esto es genial. Como ya he dicho, no diría que no, pero les deseo lo mejor", aseguraba en 2014 en una entrevista, coincidiendo con la puesta en marcha de la cuarta entrega. Se equivocaba, porque el actor que intepretó al Dr. Alan Grant en la primera y la tercera parte, vuelve ahora para cerrar la historia.