¿Quién no ha escuchado la historia de Manuel Díaz, 'El Cordobés'? El torero nunca se ha cansado de gritar a los cuatro vientos que Manuel Benítez era su padre, pero ha tardado muchos años en conseguir que un jurado le reconociera como tal. Sin embargo, su lucha comenzó siendo muy joven, como vimos en el documental de 'Lazos de sangre', nunca desistió en lograr su objetivo y acumuló una larga lista de locuras para demostrar que el torero más famoso de los años 60 era su padre.

En esta larga e intensa entrevista Manuel Díaz reveló algunos de los secretos más desconocidos y también rememoró todo lo que hizo para llamar la atención de su padre, Manuel Benítez. En su familia nunca le ocultaron la verdad, su madre le contó quién era su padre y su abuela presumía de ello constantemente, aunque nunca la creyeran: "Mi abuela le decía que yo era el hijo de El Cordobés y la tomaban por loca", dijo Manuel Díaz al recordar su infancia. Una infancia con un sabor agridulce, en la que la lucha por sobrevivir a la pobreza se pelea por la inmensa felicidad que sentía al verse querido por los suyos, por su familia materna claro está. Ese cariño no llegaba de la misma forma de la familia paterna, Manuel Benítez siempre renegó de él y cuánto más negaba su vínculo, más se esforzaba El Cordobés hijo por demostrar que era verdad.

Ahora, Manuel Díaz sube a Instagram una imagen con la que firma la reconciliación con su padre. "¡La foto de mi VIDA!", escribe el torero, una instantánea en blanco y negro en la que ambos, abrazados, posan riendo, coincidiendo con San Valentín. Son muchas las reacciones que ha provocado la fotografía, entre ellas la de su ex, Vicky Martín Berrocal. "Y la de todos los que te queremos!!!!", responde ella emocionada. Alba, la hija que tienen en común, también se muestra contenta: "te amo y me encanta verte feliz, te lo mereces…". Eva González, Fran Rivera y Paula Echevarría tampoco han dudado en celebrar el encuentro.

Así fue el primer encuentro de Manuel Díaz y Manuel Benítez

'El Cordobés' hijo buscó llamar la atención de su padre, pero el primer encuentro que tuvieron fue casi fortuito. Los dos se encontraban en la escuela de tauromaquia Manuel Benítez, estaban haciendo un homenaje al comentarista Matías Prats y Manuel Benítez era el centro de atención en aquella fiesta. Todos los niños se acercaron a ver a su ídolo, todos menos Manuel Díaz. El pequeño Manuel no se atrevía a acercarse y a la multitud porque pensaba "que él no debía ir". Y como funcionamos todos de pequeños en la vida, le retaron a saludarle y se lanzó a la aventura. Llegó hasta la mesa, le pidió un autógrafo y de repente los dos fueron el centro de atención. Todos sabían que era su hijo, aunque legalmente no lo hubiese reconocido, y vio como se formó un círculo de personas que cuchicheaban sobre ellos. No había dudas, no lo diría un papel, pero sí las semejanzas entre ellos.

Después de aquello, siguió los pasos de su padre en casi todo, se marchó de su casa copiándole aquella frase de despedida de su padre "Madre, o te compro una casa o te visto de luto" y le hizo una promesa que, aunque tardase mucho años en cumplir, jamás olvidó: "Mamá, tranquila que me he comprometido a defender tu honor y tu verdad".

Le engañaron para hacer una entrevista en la televisión, le ofrecieron mucho dinero para su madre y contar su verdad. Él no dudó, se puso su mejor traje y se sentó frente a las cámaras de televisión. Lo contó todo, pero nunca vio el dinero que le prometieron. Quizás no fue la mejor forma de darse a conocer, pero él no mentía y quería seguir luchando por dar su historia a conocer.