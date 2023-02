Programación: ¿Qué ver hoy en televisión? Domingo 12 de febrero

La programación de Televisión Española de esta noche del domingo 12 de febrero te trae una programación especial. Tras el fallecimiento de Carlos Saura el viernes 10 de febrero a los 91 años, solo un día antes de que se le entregara el Goya de Honor 2023, todos los canales de RTVE tienen presente la figura del gran cineasta en este homenaje.

RTVE despide a Carlos Saura, gigante del cine español como cineasta, fotógrafo, dramaturgo y escritor, quien se ganó decenas de reconocimientos nacionales e internacionales: Premio Nacional de Cinematografía, Medalla de Oro de la Academia de Cine, Biznaga de Oro de Málaga, Concha de Oro en San Sebastián, Oso de Oro y de Plata en la Berlinale, Premio del Jurado en Cannes o tres candidaturas a los Oscar.

The equalizer 2 (2018)

Además, La 1 te trae la película de la semana: The Equalizer 2 es la segunda parte de la película sobre el justiciero Robert McCall, interpretado por Denzel Washington, quien garantiza una justicia inquebrantable para los explotados y oprimidos. También conocida como El protector, la primera cinta de esta saga de thrillers concursó en el Festival de Cine Internacional de San Sebastián de 2014. Junto a Denzel Washington, The Equalizer 2 está protagonizada por Pedro Pascall, Bill Pullman y Melissa Leo. No te la pierdas: disponible en RTVE Play hasta el 26 de febrero de 2023.