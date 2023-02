Eduardo Navarrete ha cambiado mucho desde que se dio a conocer en Maestros de la Costura. Tanto en lo profesional como en lo personal. Además de convertirse en un destacado diseñador en nuestro país, también podríamos decir que es toda una celebrity y un influencer. Y al igual que cuida del aspecto y de la estética de sus clientes, también lo hace con el suyo propio. Cada vez que aparece en televisión, nos habla de sus últimos retoques estéticos. En MasterChef Celebrity 7 como invitado (concursó en la edición anterior) contó cómo ha sido su última operación estética, la más complicada a la que se ha enfrentado.

"Me he hecho un retoquito de estos que me hago yo, un full body. Una lipoescultura con marcación abdominal y lipotransferencia de grasa. Me he puesto un culo que parezco Kim Kardashian. Lo he hecho porque me apetecía sinceramente, Ya se me había dado el cuerpo de sí y si se operan las Kardashian pues me opero yo cariño".

03.12 min ¿Qué ha hecho Navarrete para verse más esbelto?

La lipoescultura con marcación abdominal elimina los cúmulos de grasa en la zona abdominal, a la vez que marca la figura de tu torso. Y la lipotransferencia es una cirugía que combina una liposucción con un aumento de glúteos a partir de la propia grasa procesada del paciente.

Es portada del último número de Shangay y asegura que nunca pensó que pudiera posar delante de la cámara en calzoncillos por, reconoce, tener un problema de aceptación de su imagen. "Ahora se puede decir que me quiero más" y vende que su transformación física a base de bisturí ha sido una liberación: "Me enfrento al mundo de otra manera, quieréndome a mí misma".

Aumento de labios con fillers Es su modificación más visible, y ha llegado incluso a retransmitir desde dentro de la clínica estética su discusión con el cirujano plástico sobre el volumen de ácido hialurónico que debería ponerse en los labios. "Entre lo fino y lo grotesco hay una fina línea que estás pasando", le advertía el profesional, pero Navarrete quería más. "No veas cómo se ha puesto el doctor, tampoco ha sido para tanto, pero él me ha dicho y todo que no diga que me ha pinchado él", contaba después a sus seguidores. Pero deja claro que a él no le importa pasarse un poco: "Si no queda bien haces así" (decía, poniéndose las gafas de sol), "haces así" (poníendose la mascarilla), "y ya está". Eduardo Navarrete

Lifting en la papada "La gente podrá comprar moda, apoyar emprendedores, tomarse un coctel y verme a mí, que me he quitado la papada y estoy monísima", decía entre risas Navarrete en la promoción de uno de sus eventos. La reducción de papada es uno de los últimos retoques a los que se ha sometido para acentuar los rasgos de su mandíbula. En un vídeo de Instagram de la fiesta de estreno de la temporada que celebraron los aspirantes en casa de la directora, con Terelu y otras famosas, se le veía con una férula que le colocaron tras la intervención. "Me he quitado un poquito de grasa", contaba en una entrevista con Europa Press. Y lo repetía en otra: "Estoy fenomenal, acabo de llegar de Estocolmo de hacer una campaña internacional y voy un poco con torticolis porque me he hecho un lifting en la papada".

Rinomodelación "¡Súper feliz! Pequeños retoques que me encanta", rezaba la publicación de Instagram en la que Navarrete compartía su rinomodelación, un tipo de tratamiento estético que persigue el efecto de una operación de nariz pero se realiza sin cirujía, inyectando sustancias absorbibles para corregir irregularidades del perfil. Eduardo Navarrete antes y después de la rinomodelación

Balón gástrico Para perder peso, Eduardo Navarrete se pudo un balón intragástrico, un globo de silicona que se introduce en el estómago mediante endoscopia y se rellena con solución salina para ocupar espacio y, así, reducir la capacidad estomacal y el apetito. El modisto contó que lo llevaba en su cuenta de Instagram. Eduardo Navarrete enseña el balón gástrico