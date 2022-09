Estamos acostumbrados a que los artistas hagan retrospectivas de su trabajo cuando cumplen 25, 30 o 50 años. Pero Eduardo Navarrete es un caso único y ha decidido hacerlo de sus cinco años de trayectoria. Saltó a la fama cuando entró en el taller de 'Maestros de la costura', tanto por su talento como por su desparpajo. Conquistó a los jueces y a la audiencia. No ganó el concurso, pero no cabe duda de que fue el gran triunfador. De ahí saltó directamente a la Mercedes-Benz Fashion Week, con un pase directo proporcionado por la que entonces era su directora, Charo Izquierdo. En este breve espacio de tiempo ha volado alto, las celebrities adoran sus prendas y sus desfiles son uno de los acontecimientos sociales que más expectación despiertan. "Manuel, de García Madrid, me decía, ¡pero chica, que son cinco, no 25! Pero para mí estos cinco años son todo un logro. Este desfile marca un punto de inflexión y por eso quiero celebrarlo volviendo a mi origen". Y ese origen se encuentra antes de llegar al talent show de RTVE. Navarrete ya tenía su cuota de fama, aunque muy limitada al mundo de la noche. Allí, frente a los focos de la discoteca, bailaba la Nenuco, su alter ego drag que ha estado dormida durante cinco años esperando un regreso triunfal. Y ha sido ahora.

Navarrete, antes de ir a 'Maestros de la costura' , fue drag

La Nenuco ha sido la estrella de su fiesta para celebrar sus cinco años de profesión. "No es la misma que antes, la Nenuco de ahora tiene unas abdominales que ya quisiera la de antes. Y calle, mucha calle". Con la excusa de hacer un desfile y presentar colección, ha organizado un evento que va más allá del mundo de la moda. Sus desfiles suelen tener más estrellas que modelos, actores como Mariola Fuentes y Asier Etxeandia, petardas como Mario Vaquerizo y la Terremoto de Alcorcón y cantantes como Agoney y Ricky Merino han lucido sus prendas en las pasarelas (poco convencionales), pero ahora no. "Esta vez les tengo sentados y la ropa la llevan 30 bailarines. No hay colección nueva, he hecho 30 looks muy potentes con mis prendas más icónicas. Todo va sobre todo, porque hoy todo vale", revela. Un total de 70 piezas forman este retrato textil cargado de sentimientos para el diseñador, prendas que todos hemos reconocido a la primera. "Son las más icónicas, las que se han puesto desde Bibiana Fernández a Rossy de Palma. Esta etapa ha sido de mucho aprendizaje, tanto la marca como yo hemos madurado mucho. Hemos pasado de estar en un sótano en Lavapiés a tener esta oficina de 200 metros cuadrados en La Latina. Ha habido momentos buenos y momentos malos, pero este momento actual es muy bueno. El teléfono no para de sonar, y eso da mucha alegría".

30 bailarines han mostrado la moda de Eduardo Navarrete

Este momento, como dice, marca un punto de inflexión que le invita a echar la vista atrás y ver todo lo que ha hecho: los aciertos, que son muchos, y los errores, que son pocos, pero están. "Yo volvería a repetir todo lo que he hecho, no me arrepiento de nada. Bueno, sí, me arrepiento de preguntar tanto. Pregunto cuando dudo y la gente, quizá por miedo a que yo me equivoque, no me aconseja bien. ¡Si volviera a vivir estos cinco años sé lo que voy a hacer, no preguntar tanto!". Su instinto le ha funcionado y sabe qué hacer y cómo hacerlo para tener repercusión. Entre los invitados que han querido sumarse a este mini aniversario estaban muchos de los famosos que forman parte de la familia Navarrete, desde Asier Etxeandia a Alejandro Amenábar, María Escoté, Lorenzo Caprile, Alejandro Gómez Palomo, Luna Ki, Itzan Escamilla, Jorge Bárcenas y Manu Baqueiro con Daniela Santiago, aspirantes de MasterChef Celebrity, talent show en el que también estuvo Navarrete. Mientras en Ifema se celebraba a Ulises Mérida y los desfiles se hacían sobre la pasarela, Navarrete transformaba la famosa discoteca Space en su nuevo hábitat.