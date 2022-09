50 desfiles en Nueva York es todo un récord. Custo Barcelona es quizá la firma española con mayor proyección internacional, un referente en moda que acumula premios, entre ellos el que concede el Ministerio de Industria. Las fechas y números redondos, y el 50 lo es, invitan a echar la vista atrás a hacer balance. El suyo es positivo y puede sentirse orgulloso de todo lo que ha conseguido: posicionarse como marca en medio planeta y tener un producto y un estilo propios, reconocibles y eternamente jóvenes. Acaba de venir de Nueva York y está, literalmente, flipado. "La ciudad tiene un rollo magnífico, las tiendas estaban a tope, se nota que hay dinero y que se gasta, todo está a rebosar, en ebullición y los desfiles de la Fashion Week están al 100%, todo presencial y todo repleto", dice, y se lamenta de la situación de Barcelona, su ciudad, apagada y perdiendo presencia en el mundo. "Madrid se lo lleva todo. ¡Estoy pensando venir a vivir a Madrid, y a mis hijos también les apetece!". A este Madrid que tanto le gusta trae la misma colección que ha presentado en Manhattan, pero ha añadido ocho looks. Todo un detalle. Los 58 de Madrid, no significan lo mismo que los 50 de Nueva York.

Pionero en desfilar en Nueva York

El primero fue en 1997, que hicieron como firma invitada en un desfile de nuevos diseñadores. "No lo éramos, ya llevábamos años, pero nos vino muy bien. Fue en el gimnasio de un colegio en Elizabeth Street, y solo teníamos camisetas. Se las pusimos a gente de la calle, un bombero, un policía, una señora que pasaba por allí, y ellos las llevaban como querían. Y fue genial, tuvo mucha repercusión". Tanta, que les invitaron a volver. Aceptaron, y volvieron a aceptar todas las veces que les llamaron. Dos veces cada año han estado presentes en la Semana de la Moda de Nueva York. Solo hubo una vez que no pudo hacer. "Fue el 11-S. Teníamos el desfile ese día por la tarde, y bueno, ya sabes lo que pasó. Y ahora, estando allí, ha muerto Isabel II. Pensábamos que no tendríamos repercusión, pero, oye, ha estado muy bien".