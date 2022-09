Aplausos para Ulises Mérida, y para la banda 'Cisneros'. El modista regresa a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y sale por la puerta grande: con el premio a la mejor colección. Un galardón que ha celebrado con Lorena Durán, premio a la mejor modelo. "Este reconocimiento de la prensa especializada y el sector de la moda es para mí un renacer. Es de agradecer que se valore lo que han visto, pero también puede que haya un valor retrospectivo", dice con un café en la mano. Su nombre ha sonado en varias ocasiones y ha estado a punto de conseguirlo, pero ha sido ahora, en el momento preciso. "Me ayuda mucho, sobre todo porque estos años han sido muy difíciles y con momentos delicados. Me ayuda a seguir e insisto, me ayuda a renacer". Por eso, con mucha intencionalidad, cerró su desfile con el I will survive, interpretado por esta banda municipal de Gálvez, su pueblo toledano. "Está en su repertorio, quería algo para romper los pasodobles y está canción me venía que ni pintado". Queda claro que el jurado ha valorado su trabajo y también su esfuerzo. No tanto el creativo, pero sí emocional, que en su caso están relacionados. "No me gusta innovar, me gusta divertirme y recrearme en mis formas. ¡Yo quiero hacer Ulises Mérida, no otra cosa!".

Diseño de Ulises Mérida EFE EFE/ J.J. Guillén

Ulises Mérida pone el foco en la venta En el desfile, lleno hasta la bandera, han sonado los pasodobles más famosos, de El gato montés a Francisco Alegre, que han acompañado el paso de las modelos logrando uno de los mejores momentos de esta edición de la pasarela madrileña. "Me comía la necesidad de desfile, de hacer colección. Esta es la única forma de comunicar". Y de contar. Qué mejor altavoz que esta pasarela, la principal de este país, para publicitar que sus prendas se ponen a la venta en unos días, y por un tiempo limitado. Por eso son fáciles de llevar y fáciles de combinar, lo que traduce en que son fáciles de vender. Esa es la finalidad, vender, porque si no se vende es un fracaso. "Yo antes vendía trajes en el taller, hechos a medida, por 3000 euros, y esta camisa, por ejemplo, saldrá por 150 euros", revela. Pero un precio más bajo no significa peor calidad, al menos en su caso. En su taller se busca la excelencia, sudando hasta que la prenda queda perfecta. Vestido en punto metalizado de Ulises Mérida GTRES Gtres Ulises Mérida experimenta con la tela vaquera GTRES Otro de sus aciertos son las dos versiones de una misma pieza: chaquetas, vestidos y gabardinas que propone en denim y en tejido de fiesta, un mismo patrón con dos acabados diferentes. "Me pregunté cómo se verían mis prendas en tela vaquera y estoy encantado con el resultado". En su bandera de tejidos mezcla sus clásicos algodones con neoprenos y punto metalizado. Y destacan los chalecos de cuero, cortados de forma irregular, que hacen un guiño a las zamarras de los pastores. Un guiño emocional a su tierra. Pero hay más emociones, y las notamos a través de tres prendas hechas con una colcha de su familia, una pieza que ahora tendrá tres segundas vidas. Una pieza que ahora ha renacido. Como él. Diseño de 'sabor fresa' de Roberto Diz

Roberto Diz ya piensa en la alfombra roja de los Goya Hay desfiles con prendas que se llevan las 24 horas del día y otras que se reservan para los momentos especiales. Estas últimas son el flotador al que se agarran muchos diseñadores y firmas para no ahogarse. Es el caso de Roberto Diz. Este gallego afincado en Sevilla vuelve con una colección enfocada a fiesta, al evento y, sobre todo, a las alfombras rojas. En la pasada edición de los Premios Goya vistió a cinco actrices, entre ellas Aitana Sanchez-Gijón, que estaba fabulosa. En 2023 la gala se celebra en Sevilla y ya se frota las manos pensando en el ajetreo que tendrá en el taller. Aunque... la competencia es feroz y las actrices adoran cambiar de etiqueta para no encasillarse. Nos atiende en el probador, con los percheros abarrotados de tejidos, que van desde los negros intensos a los flúor. Entre todos destaca un estampado de neuronas. "Me he inspirado en los impulsos eléctricos que se trasmiten de neurona a neurona", dice para justificar ese estampado, porque luego la colección va por otro lado. Remarca que hay un cambio de registro, que su nuevo camino pasa por la ligereza y la contención, pero sin perder su estilo. "Como ves, no hay volúmenes, no hay estructuras. Las chaquetas van sin hombreras y se acabaron las entretelas. ¡Todos los vestidos son livianos, todos caben en un puño!", dice presumiendo de su bandera de tejidos, en la que contrastan las texturas. "Toda la colección es líquida, se escapa de las manos. ¡Por fuera parecen sencillos, pero por dentro todos los remates son de alta costura!", remarca para que no parezca que este trabajo es menor. Diseño de fiesta de Roberto Diz EFE