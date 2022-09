La última jornada de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid se abre a los nuevos talentos de la moda, a los jóvenes que empiezan a recorrer el camino que antes llevaron María Escoté, Juan Vidal, Moisés Nieto o Dominnico. EGO nació como la plataforma que les da la primera oportunidad y ha ido cambiando en estos años, no solo de nombre. La tecnología y la experimentación han ido dejando paso a la sostenibilidad, la celebración de la artesanía y la denuncia contra el consumo masivo. En el calendario de esta edición destaca Arturo de la Rosa, un madrileño que tras terminar sus estudios en IED, el Istituto Europeo di Design. Llega con una propuesta hecha con material reciclado con la que pone su granito de arena en reducir el impacto de la moda en el planeta. La idea con la que ha trabajado su colección es la de un naufragio. "Imagino cómo se vestirían un grupo de mujeres con la ropa que encuentran en las maletas, y esto me sirve para reflejar los contrastes socioculturales del país". En su universo creativo mezcla este concepto con la fotografía de Ortiz Echagüe y la riqueza de la artesanía regional, sobre todo la aplicada al folclore. Y lo hace de una forma orgánica, articulando su discurso entre el costumbrismo y la ironía: saltando de la reinterpretación del hábtio de un monge a un bolso con forma de bota de vino o pata de jamón. Algo así como mezclar a Goya con Bigas Luna.

Una sábana convertida en camisa

La colección, con 22 looks, es fácil de llevar, a pesar de la intensidad de algunas prendas, y Antonio presume de los detalles de costura que esconden. Ha desarrollado sus propios bordados, jugando con un logo en construcción y definición, y sobre todo ha reciclado, reutilizado, transformado y reinventado lo que ya existía. Todos los tejidos son donaciones o los ha ido encontrando en contenedores de basura. De una cortina de su abuela ha hecho sale un vestido y de una sábana bajera una chaqueta, en la que ha usado el elástico para ribetear el bolsillo. Esas prendas las ha sometido a un proceso de manipulación textil: se han teñido con tintes naturales para que tengan un aspecto mohoso, como de haber sido desenterradas. El tintado manual hace que cada prenda sea distinta, y así, si hay producción, no habrá dos idénticas. "Formas parte de un grupo pero te sientes diferente". Su trabajo de reciclado es bueno y ha logrado reducir al máximo el residuo. "Con lo que me sobraba de este vestido y esa falda he hecho esta prenda", señala. "Vale que no me queda otra, ya que quizá llego aquí con una situación más precaria que los demás, pero este modo de trabajar me gusta, he logrado que sea sostenible y ponible".