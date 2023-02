Blanca Paloma lo deja claro: "Vengo con el 'pellizco' preparado para conquistar Europa"

Quien dijo eso de “segundas partes nunca fueron buenas se equivocaba”, Blanca Paloma lo ha demostrado este año en el Benidorm Fest, donde se ha proclamado ganadora con su canción “Eaea”. La cantante alicantina se presentó en la pasada edición con “Secreto de agua”, pero no obtuvo el mismo éxito que en esta edición. Las diferencias entre ambas canciones son evidentes, y aunque en las dos se puede ver la gran voz que tiene, en “Eaea” deslumbra con su luz.

Ella es la protagonista del momento y en Plan de Tarde han querido aprovechar la ocasión y han llevado a Blanca Paloma directa desde Benidorm al plató del magazine de los domingos en ‘La 1’. Toñi Moreno ha entrevistado a la cantante alicantina que desbordaba emoción por saber que representará a España en el Festival de Eurovisión el próximo 13 de mayo en Liverpool. El flamenco vuelve así al Festival de Eurovisión, tras años de ausencia, con Blanca Paloma, que reivindica el género y lo fusiona con la electrónica en su canción.

El amor por su hermana y por su yaya

Fue la vencedora de la noche y tiene ilusión y ganas suficientes como para conquistar el escenario de Eurovisión. Blanca Paloma ha confesado que apenas ha podido coger el teléfono desde su victoria, pero lo que sí hizo fue enviar un par de mensajes desde el móvil de su productor. Los elegidos fueron su hermana, Sara Ramos, que el año pasado estuvo a su lado durante todo el Benidorm Fest, y un maestro. Sobre su hermana también ha hablado en la entrevista y ha reconocido que "no descarta que algún año se presente al Benidorm Fest".

Blanca Paloma no creyó que fuera posible que llegase el momento en que ganara el festival, pero también reconoce que es todo un honor para ella y que está muy emocionada. Le parece tan increíble que no se ha separado de su trofeo, el micrófono de bronce, desde que ha ganado. Ese micro es la prueba más tangible de su victoria y hoy es una extensión más de su cuerpo.

Su yaya ha sido una fuente de inspiración esencial para la creación de la canción. "Cuando me preguntaban por la puesta en escena, yo explicaba que había una pista en la portada del tema", explica Blanca Paloma. Se refiere al manto con flecos que rodeaba a su abuela en la imagen y que aparecieron en la puesta de escena de su actuación y que significaban que su abuela la abrazaba. "Representaban un espacio de confort y un lugar seguro donde sentía la caricia de mi abuela, ese legado de flamenco que me ha dejado y a la vez ese empujón que me lleva al empoderamiento", cuenta emocionada junto a Toñi Moreno.

“�� @BlancaPaloma_rb, la ganadora del #BenidormFest y nuestra representante en #Eurovision, explica qué papel tiene su yaya en la canción y en la puesta en escena. #PlandeTarde ▶ https://t.co/0iOfps5FEP pic.twitter.com/5vYK7DJGGP“ — La 1 (@La1_tve) February 5, 2023

Blanca Paloma ha explicado que su influencia en el amor por el flamenco ha tenido mucho peso su familiar paterna. "No fue hasta que mi abuela faltó cuando sentí la llamada del flamenco y empecé a estudiarlo en profundidad", cuenta la cantante. Para ella, el flamenco merece un gran respeto por su increíble complejidad y por su variedad.