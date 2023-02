Los eurofanes de España están de celebración porque... ¡ya tenemos a nuestro representante para Eurovisión 2023! Tras dos semifinales y una gran final en el festival de música de Benidorm, el jurado profesinal y la audiencia llegaron a un consenso: Blanca Paloma arrasó en la final y Vicco ganó el voto demoscópico. La música es su verdadera pasión y, por esa razón, ha decidido apostar por su carrera musical y hacerlo a lo grande. Su sueño era ir al Festival de Eurovisión, una oportunidad que le puede abrir muchas puertas, y lo ha conseguido. La cantante valenciana llevará sus raíces flamencas, homenaje a su abuela Carmen, hasta Liverpool. Pero antes que ella lo intentó su hermana en la edición Junior del certamen musical europeo. Te contamos esta y otras curiosidades a continuación.

Pero el viaje de Blanca Paloma es de empoderamiento femenino , según ella misma ha explicado en las ruedas de prensa: "En mi familia es donde he mamado este amor por la música". Su padre se emocionó cuando la valenciana dedicó este tema a su madre: "Ver a mi hija quedando como ha quedado, con la foto de mi madre, su mantón... El homenaje a mi madre, que es la matriarca de mi familia, es lo más grande", dijo.

L a abuela de Blanca Paloma es la otra gran protagonista de "Eaea" . Sin ir más lejos, es quien protagoniza la portada de la canción con una pose alegre que transmite puro folclore . Se trata de un homenaje no solo a su yaya Carmen , que murió sin verla cantar, sino también a todas las mujeres de su familia que le inspiraron para dedicarse a su verdadera vocación: la música. Aunque no es el primer homenaje a un ser querido en Eurovisión, Blas Cantó también homenajeó a su abuela con "Voy a quedarme" en Eurovisión 2020.

2. La hermana de Blanca Paloma también es famosa

"Navegando por la red, navegando en Internet, navegando yo, te encontré". Según lo has leído la has cantado en tu cabece. No es para menos, ya que fue una de las canciones infantiles más populares de 2003. La escuchamos por primera vez en Eurojunior, el concurso de TVE del que salió el primer representante del Festival de Eurovisión Junior, donde Sergio García fue el ganador con "Desde el cielo", un tema dedicado a su madre.

Las hermanas Sara Ramos y Blanca Paloma INSTAGRAM

Resulta que en esa misma edición la hermana pequeña de Blanca Paloma era una de las cantantes del trío que hizo famoso el tema. Su nombre es Sara Ramos y, junto a Úrsula y María José, estuvo a punto de participar en el Festival de Eurovisión Junior con "Navengando en Internet". Ahora Sara es el mayor apoyo de su hermana desde la primera edición del Benidorm Fest y viajará a Liverpool junto a ella para vivir el sueño de Eurovisión. Además, es ella quien la mantiene al día de las novedades, ya que Blanca Paloma vive sin televisión desde que se fue de casa de sus padres a los 17 años, aunque se entera de las noticias por Internet y tiene una gran presencia en las redes sociales, donde destaca por sus increíbles outfits.