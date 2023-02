Ha ganado la Lámpara Minera del Festival del Cante de las Minas, le han nominado a los Grammy Latino… ¡Hasta Rosalía ha sido su telonera, allá por 2015, antes de sacar su primer álbum de estudio! Miguel Poveda es uno de los grandes cantaores de nuestro tiempo, un honor que se ha ganado con mucho esfuerzo durante sus tres décadas de carrera. Su último logro, ganar Dúos Increíbles. Pero la música, aunque sea su pasión, no siempre ha sido su profesión. Antes de triunfar como cantante, Miguel Poveda tuvo otro trabajo, como recordó en el segundo programa de RTVE.

Aunque Antonio José y Miguel Poveda habáin coincidido en alguna ocasión y ya habían cantado juntos antes, llegó el momento de descubrir cómo de bien se conocen . Sabemos lo bien que suenan juntas sus voces, pero para ser el mejor equipo posible también tenían que conocerse a fondo. Miguel Poveda decidió remontarse a sus comienzos , antes incluso de que se dedicara a la música. Porque, mientras que Antonio José se ha dedicado siempre a cantar -de hecho, fue nuestro representante en Eurovisión Junior cuando solo tenía 10 años-, el caso de Miguel Poveda no ha sido exactamente igual.

El otro trabajo de Miguel Poveda

"¿En qué trabajaba yo cuando tenía 16 años?", retaba Poveda a su compañero de equipo. Antonio José apostó por que había sido camarero, pero la respuesta es muy distinta, y es que lo que pocos saben es que Miguel Poveda ha trabajado en la construcción. "Te lo juro que lo he pensado", exclamó Antonio José. Pero ¿en qué exactamente? Resulta que el cantaor, además de cantar y presentar el programa Caminos del flamenco, ha sido aprendiz de tubero y soldador. "¿Cómo iba a saber yo que eras el niño de los tubos? No tenía ni idea", ha explicado Antonio José, una de las jóvenes promesas de Dúos increíbles. Ya lo dice el refrán, a la cama no te irás sin saber una cosa más.