Miguel Poveda habla de su vida con total naturalidad y vemos a un hombre tranquilo, sereno y artista, al que se le ilumina la mirada cuando habla de su hijo Ángel, el verdadero amor de su vida: “He dejado de ser yo para dedicarme a él”, dice de su pequeño: un ser mágico y especial como le gusta describirle.El artista describe lo que siente como un amor que se escapa a todo. Poveda es una figura del flamenco que cada día se esfuerza por ser mejor, y canta a un mundo mejor, pero cuando cruza la puerta de su casa sólo existe una prioridad. “Todo es amor todo el tiempo. Es como un concurso a ver quién de los dos se ama más”.

Cansado de crearse personajes para esconder la homosexualidad

Miguel vivió una etapa de la que no se siente especialmente orgulloso, pero que forma parte de su vida: “Yo también fui cruel. Si algún niño se reía, porque yo me reía de otro, me servía para desviar la atención sobre mí. Me creé un personaje para hacerme el fuerte y que no me atacaran. Pido perdón a todos esos niños que yo pude hacer sentir mal”.

Uno de los peores recuerdos que tiene es de su época del servicio militar. “Iba cagadisimo. Yo solo pensaba '¡Por Dios, que no se me note!', porque como se me suelte alguna pluma me va a caer al del pulpo. Tenía que hacerme el machito a tope. ¡Otra vez haciendo un personaje!”.

Ahora no solo no se esconde, sino que habla de ello con naturalidad: “Aún me preguntan que para qué contarlo. Hay que seguir luchando porque aún hay gente sufriendo y no hay que dar pasos atrás”.