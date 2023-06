Ahora es una estrella en todo el mundo, pero hubo un tiempo en el que Rosalía actuaba como telonera. Lo hizo para Miguel Poveda, el últiumo protagonista de La matemática del espejo y con quien se reencontró en Caminos del Flamenco y junto al que ha recordado este momento de los inicios de su carrera. "Yo te celebro cada día. Estoy muy feliz de haberte conocido", le dice el cantaor en el programa. "Tú me inspiras, Miguel, para mí es muy importante hoy", le responde emocionada Rosalía, justo antes de mencionar entre risas que fue su telonera.

Una estrella mundial: de ángel a motomami

En su caso, Rosalía ha ido de Barcelona a Estados Unidos. Ha triunfado en todo el mundo, llegando a ser premiada en los MTV Music Video Awards, los Latin Grammy y los Grammy a colaborar con artistas de la talla de Billie Eilish y The Weeknd. Ha publicado tres discos, Los Ángeles, El Mal Querer y Motomami, que la consagró como la auténtica reina del pop latino. Atrás quedó aquel 16 de agosto de 2015 en el que actuaba como telonera de Miguel Poveda en el Festival Internacional de Música de Cadaqués, aunque no en su memoria. Ella sigue admirando a aquellos artistas de los que es heredera, entre ellos Miguel Poveda.

La entonces telonera ya no es ninguna desconocida para el gran público, sino toda una estrella global que supera los 18 millones de seguidores en Instagram. Rosalía, una de nuestras artistas más famosas, no olvida sus comienzos en el mundo de la música. "A mí me hace mucha ilusión hablar contigo hoy, Miguel. De verdad. Significa mucho", le dice Rosalía a Miguel Poveda.