Hi ha moments en què el cos ens demana un croissant de xocolata o patates fregides: no podem evitar les ganes de devorar un aliment ric en greixos, sucre o sal. Potser no es tracta d'una necessitat fisiològica: utilitzem l'alimentació com a recurs per controlar una situació emocional. I és que existeix en l’ésser humà un vincle entre les emocions i els aliments pràcticament des que naixem, quan ens alleta la mare per primera vegada.

Xevi Verdaguer és psiconeuroinmunòleg, una disciplina que estudia la relació entre el sistema nerviós, hormonal, immune i la conducta dels humans. Tal com el professional explica a ‘Mapes mentals’, quan tenim gana de dolços o processats és perquè “el cervell busca l’obtenció de dopamina o de gaba, un neurotransmissor que relaxa i calma”.

“Hi ha aliments que activen els receptors opiacis del plaer.“

L’expert descriu en clau científica les emocions que provoquen certs menjars: “Hi ha aliments que activen els receptors opiacis del plaer, per exemple, el blat. No ens sentirem igual amb un plat de pasta que de quinoa”.

Les persones que tenen la necessitat de recórrer sovint i en molta quantitat a greixos o sucres és perquè volen sentir el plaer emocional que aquests aliments proporcionen al cervell. “El sistema de recompensa, com la droga, pot conduir a una addicció”.

“Preocupa't per l'intestí i marxaran les preocupacions!“

Per això, és important acudir als professionals de la psicologia que proporcionin les eines per omplir els buits emocionals que s’estan cobrint amb menjar. Poden ser problemes d’infantesa, carències vitals o sentiments no expressats. “El meu lema és: preocupa't per l'intestí i marxaran les preocupacions!”, afegeix Verdaguer.