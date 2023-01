El rey Felipe y Doña Letizia han viajado a Grecia con motivo del funeral de Constantino II, donde también han estado la reina Sofía y el rey Juan Carlos junto a casi todos sus nietos: Felipe Juan Froilán, Victoria Federica, Juan, Miguel, Pablo e Irene Urdangarín. Una de las imágenes del domingo fue la de la reina Letizia junto a Marie Chantal, la esposa de Pablo de Grecia y Dinamarca, el príncipe heredero. Cogidas del brazo, sonrientes, derrochando complicidad, charlando, así las hemos visto durante la pasada jornada. Una muestra de su buena relación, aunque no siempre ha sido así.

Según ha confirmado en el programa La Hora de La 1 Carmen Enríquez, excorresponsal de TVE de la Casa Real, la nuera de Constantino II ha pedido disculpas a Doña Letizia. Parece que aceptó, de ahí que ambas escenificaran la reconciliación ante las cámaras. ¿Qué fue lo que realmente pasó entre ellas? Todo comenzó con un tuit.

En la misa de Pascua de 2018, la reina Letizia y la reina Sofía protagonizaron un vídeo en la catedral de Palma de Mallorca que dio la vuelta al mundo. Muchos sacaron sus propias conclusiones y comentaron la escena. Marie Chantal también lo hizo a través de sus redes sociales, en Twitter. La nuera de Constantino contestó a un tuit criticando la actitud de Doña Letizia. "Ninguna abuela merece ese tipo de trato. Está mostrando su verdadera cara", escribió por aquel entonces. Sus palabras no pasaron desapercibidas.

“No grandmother deserves that type of treatment! Wow she’s shown her true colours“