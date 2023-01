Este viernes los medios del país heleno daban la voz de alarma: Constantino II de Grecia estaba ingresado en un hospital privado de Atenas. El exmonarca ha fallecido hoy a los 82 años tras varios días hospitalizado, en el que ha estado arropado por su familia. Según informaba EFE este domingo, junto a él se encontraban sus hermanas, la reina Sofía e Irene de Grecia, así como su mujer y sus hijos. Constantino II y Ana María, su mujer y hermana de la reina Margarita de Dinamarca, tuvieron cinco hijos y una gran familia. Estos son sus nietos.

Así son los hijos de Pablo de Grecia

Como su hermana mayor, Pablo de Grecia también tiene una familia numerosa. La forman sus cinco hijos con Marie Chantal Miller, Olympia, Constantino Alexios, Aquiles, Odysseas y Arístides, de quienes presume en redes sociales. Su hija es también una gran usuaria de Instagram, donde supera a sus padres en número de seguidores. Su perfil tiene más de 270.000 followers, atentos a sus artísticos posados. Olympia ha sido imagen de Louis Vuitton y embajadora de Aquazzura, además de haber emprendido su propio proyecto de belleza, una colaboración de The Organic Pharmacy. Tal es su pasión por la moda que es la segunda royal que más dinero ha gastado en 2022 en ropa y accesorios, según UFO No More.

Constantino Alexios, por su parte, se graduó el pasado mayo en la Universidad de Georgetown, en la que también estudió Pablo de Grecia. "Estoy muy orgulloso de ti, Tino", le escribía su padre en Instagram, donde publicó algunas imágenes de la graduación. Aquiles de Grecia, por otra parte, se estrenó en 2017 como actor en la telenovela estadounidense The Bold and The Beautiful y y tiene incluso más seguidores que su hermana Olympia: alcanza los 470.000 seguidores.

Odysseas, el cuarto hijo de Pablo de Grecia y Marie Chantal Miller, se dedica a la moda. Su madre tiene una marca de ropa infantil y él también ha lanzado su propia firma, a la que ha bautizado Gallows Humour.