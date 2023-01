Sus sobrinos Elena, Cristina y Felipe la llaman Tía Pecu. Pecu es la abreviatura de peculiar, y esto ya nos dice mucho de Irene de Grecia. Su vida fue diferente a la de sus hermanos desde el inicio. Sofía y Constantino nacieron en Atenas, pero ella nació en Sudáfrica, durante el exilio de la familia por la invasión de las fuerzas del eje en Grecia. Fue una joven apasionada de la música y la arqueología. Nunca ha querido notoriedad, ni fama, y siempre ha escogido estar en un segundo plano. Pero nunca ha olvidado sus orígenes, ni la posición, linaje y 'sangre' que tiene. La discreción que siempre ha tenido quedó a un lado cuando aceptó que la escritora Eva Celada redactara su biografía.

Federica de Hannover y sus tres hijos: Sofía, Constantino e Irene RTVE

Quizá a Irene de Grecia no le parecía interesante su vida, pero si para una persona de vida corriente le puede resultar fascinante conocer a una princesa griega que nació en África, vivió en Roma e India y es tía carnal del rey de España. Celada habló durante meses con ella. "Me impresionó su respeto hacia las personas", dijo. "También me ha llamado la atención su rebeldía e impaciencia, casi juveniles, cuando se produjo el Tsunami en Asia. Entonces acudió urgentemente a sus colaboradores: «¡Tenemos que ayudar!", recuerda la escritora en su página web. En 1986, Irene de Grecia fundó Mundo en Armonía, una ONG que trabaja para asegurar "bienestar moral, espiritual y material de todos los seres vivos, sin discriminación alguna de nacionalidad, religión o ideología política”.

Rebelde y divertida Lleva su labor filantrópica y solidaria con el tono discreto que tanto le caracteriza, y lo mismo hace con su imagen: huye de lo ostentoso y del lujo evidente: se dice que solo va a la peluquería para citas relevantes y que no le gusta llevar joyas llamativas. Circula una anécdota sobre la conversación que tuvo en un evento con una mujer, que presumía de lo carísimo que era lo que llevaba puesto. "Pues yo estos zapatos los he comprado por 20 euros en el mercadillo de Majadahonda. ¡A que son preciosos!". Durante años vivió en Madrás y allí se enamoró de la cultura de India, algo de lo que hace gala y queda patente en su vestuario y muchas ocasiones ha llevado elegantes Kurtas en eventos especiales a los que ha acompañado a la reina Sofía. Sofía e Irene de Grecia en Atenas Cuando la reina Federica, su madre, murió se trasladó a Madrid y se instaló en el Palacio de la Zarzuela, y desde entonces vivió a caballo entre España, Grecia e India. En 2002 le diagnosticaron un cáncer de mama y su hermana mandó instalar una zona dedicada a sus cuidados y atenciones médicas. "Ella se sentaba en un sillón en la habitación para hacerme compañía y a la vez estudiaba sus papeles y ponía al día la agenda. Cuidó de mí en cada momento durante aquellos meses", contó la princesa a la escritora.

Una princesa humilde Apenas hemos escuchado la voz de Irene de Grecia y su vida, hermética, ha sido un misterio hasta que Celada publicó su libro. Por eso resulta tan interesante y tan necesario para acercarse a la vida y a la personalidad de la princesa. De ella se destaca su sentido del humor, franqueza, serenidad, humildad y educación. "No pone barreras en los encuentros: se acerca, gira la conversación, lleva los temas a su apreciación personal, se rebaja si es necesario en un intento de provocar la risa con un humor muy inglés… Como aquella vez en la que contó que prefiere no llevar sombrero porque tiene la cabeza muy grande". A todo eso hay que añadir el respeto por su hermana Sofía y por todo lo que representa su vínculo con la familia real española. "Ella no es Reina, pero reina en su mundo de forma espectacular y evidente con los atributos que ha ido creando en su constante y esforzado crecimiento personal". Irene de Grecia con su biógrafa, Eva Celada