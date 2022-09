La muerte de la reina Isabel II ha coincidido con la semana en la que Margarita II celebra sus 50 años en el trono, al que ascendió el 15 de enero de 1972. La reina de Dinamarca es una de las más longevas de las monarquías europeas y la única jefa de estado. La Casa Real danesa ha decidido suprimir parte de los actos previstos, así como los grandes festejos, en señal de duelo por el fallecimiento de Isabel II. Las dos eran las únicas reinas de 'sangre azul' y ahora solo queda una. La reina Margarita tiene 82 años y es la más 'reina' de las reinas europeas. Le gusta serlo y aparentarlo. En el día a día utiliza un vestuario cómodo, casi siempre con un claro acento masculino, pero en las citas especiales abre el armario del lujo y se pone vestidos de costura, joyas fabulosas, estolas de visón y capas, una prenda que le gusta especialmente y que le da un aire regio y un tanto teatral. Es en esos momentos cuando 'interpreta' el papel de su vida.

Capítulo aparte merecen sus joyas, que luce siempre que puede. Destaca la diadema floral -se dice que perteneció a Anastasia- y el impresionante conjunto de esmeraldas, quizá su ajuar preferido. Luego adora el broche de herradura, una joya sencilla que le regaló su padre, Federico IX. Otra de las piezas con poderío es la diadema de perlas, con 18 perlas en forma de pera, y también se pone mucho el conjunto de zafiros rusos. No hay que olvidar el famoso broche con forma de margarita, que fue un regalo de boda del príncipe heredero Gustavo VI Adolfo de Suecia para su única hija, la princesa Ingrid, madre de la reina Margarita.

A la celebración de su Jubileo de la semana pasada, acudió toda la Casa Real danesa, además de numerosas personalidades de las monarquías europeas. Entre ellos, el heredero al trono el príncipe Federico, junto a su esposa Mary Donaldson y sus cuatro hijos. Él será su sucesor y Dinamarca tendrá entonces un rey. Margarita es un caso aislado en el retrato de las monarquías europeas. El resto de reinas actuales tienen el título de reina consorte.

Los deberes de la reina consorte

La reina consorte recibe el equivalente femenino de los títulos y tratamientos del rey, pero no tiene funciones, obligaciones y responsabilidades establecidas. Su principal función es dar apoyo en las tareas durante su reinado, así como acompañar a la gran mayoría de actos oficiales o eventos públicos. En el caso de Inglaterra por ejemplo, con el fallecimiento de Isabel II, su hijo Carlos III, ha sido proclamado nuevo rey y jefe de Estado de Reino Unido. Así, su mujer Camila Parker es la actual reina consorte. "Cuando, en la plenitud de los tiempos, mi hijo Carlos se convierta en rey, sé que le darán a él y a su esposa Camila el mismo apoyo que me han dado a mí; y es mi sincero deseo que, llegado ese momento, Camilla sea conocida como reina consorte, mientras continúa con su propio servicio leal”, dijo Isabel II a través de un comunicado cuando celebró 70 años en el trono. Un rey o reina consorte no tiene los mismos poderes que un rey o una reina, que tienen la consideración de jefes de Estado

Tres generaciones: Margarita II con su hijo Federico y su nieto Christian.

En el caso de España, el rey es don Felipe y doña Letizia tiene el título de reina consorte. En Bélgica, la reina consorte es Matilde, mujer del rey Felipe. En Noruega, el rey es Harald V, y la reina consorte es Sonia. Y en Suecia el rey es Carlos XVI Gustavo y Silvia es reina consorte. En Países Bajos, el rey es Guillermo de Holanda y la reina consorte es Máxima Zorreguieta. En la actualidad hay diez monarquías parlamentarias en Europa: España, Bélgica, Países Bajos, Noruega, Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Luxemburgo, Liechtenstein y Mónaco. Pero estas tres últimas tienen sus propias características. El Gran Ducado de Luxemburgo cuenta con un jefe del Estado, el Gran Duque Enrique, que está casado con la cubana María Teresa. Liechtenstein es un principado, regido por el príncipe Hans Adam, casado con la checa María Kinsky de Wchinitz y Tettau. Lo mismo ocurre en Mónaco, que cuenta con el príncipe Alberto y su esposa Charlene, nacida en Bulawayo (Zimbabue.