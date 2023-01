La de Grecia es una monarquía pequeña y con menos peso, al menos mediáticamente, con respecto a otras como la inglesa. Pero sus lazos de sangre se extienden por todo el continente europeo y se vincula con casi todas las casas reales, desde la danesa a la española. Pablo I de Grecia, bautizado como Pablo Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, y Federica de Hannover tuvieron tres hijos, Sofía, Constantino e Irene, que son biznietos de Guillermo II, káiser alemán y rey de Prusia; tataranietos del emperador Federico III, del rey Jorge V de Hannover y del rey Christian IX de Dinamarca; y descendientes de la reina Victoria de Reino Unido e Irlanda y emperatriz de la India. Constantino, que es príncipe de Dinamarca desde su nacimiento, estada destinado a ocupar el trono de Grecia y supo siempre que sus hermanas llevarían caminos muy distintos.

Es la pequeña de los tres hermanos y su nombre significa paz. Es la única que no nació en Atenas, ya que llegó al mundo cuando la familia estaba exiliada en Sudáfrica. Se le puso ese nombre en honor a su tía, la hermana de su padre, la princesa Irene de Grecia. Cuando la familia volvió a Atenas, estudió piano y llegó a tener como profesora a Gina Bachauer, para tener luego una pequeña trayectoria como profesional. Igual que su hermana, estudió en el internado mixto Schule Schloss Salem, de Alemania, el único que permitía la obtención del Bachillerato Internacional. Con Sofía tenía en común la afición por la arqueología y pudieron excavar juntas en Decelia, un lugar próximo al Palacio Real de Tatoi.

Sofía e Irene de Grecia en Atenas

El enfrentamiento de su padre, el rey Pablo I, con junta militar dictatorial que había tomado el poder en Grecia, la familia tuvo que exiliarse y se instaló en Roma. Irene, años más tarde, se trasladó a Madrás, en India, donde vivió hasta poco antes de la muerte de su madre, la reina Federica. Fue en 1981, el año en el que decidió ir a España y vivir en el Palacio de la Zarzuela. Es una mujer solidaria y se define como apasionada de la cultura hindú, lo que la movió a fundar la Mundo en Armonía, una organización filantrópica sin fines de lucro. Irene, que vive a caballo entre India, España y Grecia, tuvo cáncer de mama en 2002 y recibió quimioterapia durante seis meses.

En octubre de 2007 se publicó su biografía autorizada, que se titula 'Irene de Grecia, la princesa rebelde' y está escrita por Eva Celada. "Irene de Grecia gana en las distancias cortas. De conversación amena, es educada, cálida y muy alegre. Su risa es espontánea y ruidosa, como buena griega. Cierra los ojos cuando ríe y enlaza una reflexión con otra. Lo mejor es que sabe escuchar, se nota que le interesa lo que dices". Con ella habló de todo, menos de amor. " "No me importa hablar de lo que sea. Pregúnteme lo que quiera, pero no me pregunte por mis relaciones amorosas, implican a terceras personas y no deseo perjudicar a nadie". Y así fue: no dijo ni una palabra al respecto". El 16 de marzo de 2018, la princesa Irene renunció a la nacionalidad griega y obtuvo la nacionalidad española.